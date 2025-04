Ένα ζευγάρι αφηγείται πώς ο γείτονάς τους, τους τρομοκρατούσε με βόμβες μολότοφ και ψυχολογικό πόλεμο, δηλώνοντας ότι οδηγήθηκαν στο χείλος της αυτοκτονίας, καθώς η «ονειρική» τους ζωή μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Ο Ρίτσαρντ Μπέρτον και η Αμάντα Χάτον μετακόμισαν από το Σάρεϊ στο Πέμπροκσαϊρ της Ουαλίας το 2018, αναζητώντας έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής. Για έναν χρόνο όλα ήταν άψογα, περνώντας τις μέρες τους στη φύση και ανακαινίζοντας την ιδιοκτησία τους.

Το 2019, ωστόσο, δηλώνουν ότι η ζωή τους διαταράχθηκε από ένα φαινομενικά φιλικό ζευγάρι, τον Κάσι και τον Φράνσις Κόλινς, που είχαν αγοράσει 36 στρέμματα γης δίπλα τους.

«Μας πήγαν για φαγητό, ήταν πολύ φιλικοί», εξήγησε ο κ. Μπέρτον.

Λίγο αργότερα, ο κ. Μπέρτον και η κ. Χάτον αγόρασαν πέντε στρέμματα γης από τους νέους γείτονές τους, για 25.000 λίρες. Ο κ. Κόλινς πήρε τα χρήματα αλλά αρνήθηκε να τους δώσει πρόσβαση στη γη, με αποτέλεσμα να καταθέσουν αγωγή για να εξαναγκάσουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής, γεγονός που, όπως αναφέρουν, οδήγησε τον πρώην αλεξιπτωτιστή σε ένα κύμα τρομοκρατίας εναντίον τους.

«Νιώσαμε ότι μας είχαν “προσεγγίσει” σκοπίμως, ήταν όλα οργανωμένα», πρόσθεσε ο κ. Μπέρτον. «Ήταν ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε εκείνη τη στιγμή – ζούσαμε το όνειρο, χωρίς χρέη και χωρίς υποθήκη».

Σύμφωνα με την Daily Mail η σύγκρουση μεταξύ των γειτόνων έγινε τόσο τοξική που οδήγησε τελικά σε ποινή φυλάκισης και στον τραγικό θάνατο των Κόλινς, οι οποίοι έβαλαν τέλος στη ζωή τους σε ένα σύμφωνο αυτοκτονίας.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας κακοποίησης, ο κ. Κόλινς έστειλε περισσότερα από 50 κακόβουλα email στο ζευγάρι, απειλώντας να κάψει το σπίτι τους, επικοινωνώντας με τον πρώην σύζυγο της Αμάντα, ενώ απείλησε ακόμη και την κόρη τους.

Σε ένα email, έγραφε: «Θα χάσεις ό,τι αγαπάς και θα σε κάνω να το δεις».

