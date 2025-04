Οι δασμοί 104% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Κίνα οφείλονται στις προτάσεις του Πίτερ Ναβάρο, στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άντλησε τις ιδέες του από ήρωα βιβλίων που έγραψε.

Ο Ναβάρο είναι 75 ετών, απόφοιτος του πανεπιστημίου Ταφτς και αργότερα του Χάρβαρντ με διδακτορικό δίπλωμα στα οικονομικά. Έχει διακριθεί στη συγγραφή βιβλίων και ξεχωρίζει για το «Death By China» που έγραψε το 2011 και λάτρεψε ο Τραμπ. Με αφορμή το συγκεκριμένο βιβλίο υπηρέτησε στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, όπου διηύθυνε το νεοσύστατο Εθνικό Συμβούλιο Εμπορίου και στη συνέχεια το Γραφείο Εμπορικής και Μεταποιητικής Πολιτικής.

Στην τωρινή κυβέρνηση διορίστηκε ανώτερος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου και υπεύθυνος για το εμπόριο και τη μεταποίηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC, ο Ναβάρο παρότι δηλώνει οικονομολόγος περιγράφεται ως «άσχετος» από συναδέλφους του, ενώ μέχρι το 2019 χρησιμοποιούσε έναν ψεύτικο οικονομολόγο για να δικαιολογεί τις θέσεις του.

Συγκεκριμένα, σε όσα βιβλία έγραφε έκανε αναφορές ή έβαζε να πρωταγωνιστεί ο οικονομολόγος «Ρον Βάρα». Μέχρι το 2019 θεωρούνταν υπαρκτό πρόσωπο, όταν και αποκαλύφθηκε η αλήθεια χάρη στην καθηγήτρια του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας, Tessa Morris-Suzuki. Η ακαδημαϊκός έκανε ιστορική έρευνα για την οικονομική πολιτική της Δύσης στην Κίνα και εξεπλάγην από τις θέσεις και διατυπώσεις του «Ρον Βάρα», αφού ορισμένες ερχόντουσαν σε αντίθεση με διάφορα ιστορικά γεγονότα.

Τότε, ο Πίτερ Ναβάρο μιλώντας σε δημοσιογράφους παραδέχτηκε ότι το «Ρον Βάρα» είναι αναγραμματισμός του ονόματος του. Με βάση όσα είπε, έφτιαξε ένα φανταστικό alter ego, ώστε να παρουσιάζει κάποιον να συμφωνεί με τις θέσεις του, οι οποίες απορρίπτονταν από όποιον γνώριζε οικονομικά.

«Δεν έκανα κάποιο έγκλημα… Απλώς έβαλα κάποιον να συμφωνεί μαζί μου», είπε, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να δεχτεί μήνυση για εξαπάτηση, επειδή τα εκδοτικά συμβόλαια που υπέγραφε για τα βιβλία δεν αναφέρονταν σε επιστημονικό περιεχόμενο, αλλά σε προϊόν μυθοπλασίας.

Ο Πίτερ Ναβάρο είναι έγραψε ιστορία ως ο πρώτος πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που φυλακίστηκε για καταδίκη για περιφρόνηση του Κογκρέσου. Συγκεκριμένα, καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες, εκτίοντας την ποινή σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Μαϊάμι για την άρνησή του να συμμορφωθεί με κλήτευση από την ειδική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που διερευνούσε την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Λίγες ώρες μετά την απελευθέρωσή του από τη φυλακή, ο Ναβάρο μιλώντας σε Εθνικό Συνέδριο στο Μιλγουόκι, είπε: «Έχω ένα πολύ απλό μήνυμα για εσάς. Αν μπορούν να έρθουν για μένα, αν μπορούν να έρθουν για τον Ντόναλντ Τραμπ, να είστε προσεκτικοί, θα έρθουν και για εσάς».

Έκτοτε, ο τωρινός Αμερικανός πρόεδρος τον συμπάθησε ακόμα περισσότερο και αποφάσισε να τον ανταμείψει κατάλληλα. Ωστόσο, πρόσφατα ήρθε σε κόντρα με αφορμή τους δασμούς.

Ο Έλον Μασκ, παρότι στηρίζει φανατικά Τραμπ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ για τον Ναβάρο: «Ένα διδακτορικό στα οικονομικά από το Χάρβαρντ είναι κακό πράγμα, όχι καλό».

This is hilarious — Navarro was Trump’s top advisor on tariffs and economic policy. His ideas? They came from Ron Vara, an economist Navarro completely made up. Ron Vara isn’t real.



We’re talking about an administration so incompetent, their economic strategy was based on advice… https://t.co/5Kfc6iO7X4