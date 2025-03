Ένας ένοπλος άνδρας που περιφερόταν σε κοντινή απόσταση από τον Λευκό Οίκο δέχθηκε πυροβολισμούς από πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη Sun, ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού τις πρώτες πρωινές ώρες Σαββάτου (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο.

Η τοπική αστυνομία είχε ειδοποιήσει τη Μυστική Υπηρεσία, καθώς είχε εντοπίσει έναν «αυτοκτονικό άνδρα», ο οποίος φερόταν να κατευθύνεται προς την Ουάσινγκτον από την Ιντιάνα.

