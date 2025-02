Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ετοιμάζεται να δημοσιεύσει την ατζέντα του πολυεκατομμυριούχου επενδυτή και παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος κατηγορείτο για σεξουαλικά εγκλήματα και αυτοκτόνησε στις φυλακές προτού δικαστεί.

Πηγή που έχει εξετάσει τα έγγραφα που αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και την οποία επικαλείται η «New York Post», δήλωσε ότι πρόκειται για περισσότερες από 100 σελίδες, ανάμεσα στις οποίες και ένας κατάλογος επαφών του Επστάιν.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ανέφερε ενόψει της δημοσιοποίησης της ατζέντας του Επστάιν ότι «οι λεπτομέρειες είναι πολύ αρρωστημένες».

Αντίγραφα των φακέλων κυκλοφόρησαν εντός της Δυτικής Πτέρυγας και αναρτήθηκαν στα social media.

Moments ago, a group walked out of the West Wing of the White House carrying binders titled "The Epstein Files: Phase 1" pic.twitter.com/TmOMPjnBda