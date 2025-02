Η μητέρα ενός έφηβου κοριτσιού στο Κολοράντο, η οποία φέρεται να έχει αποπλανηθεί από την καθηγήτριά της, ισχυρίζεται ότι οι woke πολιτικές του σχολείου επέτρεψαν στους υπεύθυνους να αγνοήσουν τα προειδοποιητικά σημάδια και βοήθησαν μια καθηγήτρια να εκμεταλλευτεί την ευάλωτη κόρη της για χρόνια.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, έρευνες της αστυνομίας και του σχολείου ισχυρίζονται ότι η 37χρονη Leann Kearney, συμμετείχε σε μια συστηματική εκστρατεία αποξένωσης της κόρης από τους γονείς της και χρησιμοποίησε τους διευθυντές του σχολείου για τον σκοπό της.

