Τρεις ισραηλινούς ομήρους παρέδωσε σήμερα η Χαμάς σε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού στη Νουσεϊράτ της κεντρικής Γάζας.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από πλάνα που μεταδόθηκαν ζωντανά, η Χαμάς παρέδωσε τους Ελίγια Κοέν, Ομερ Σεμ Τοβ και Ομερ Βένκερτ.

Σημειώνεται ότι και οι τρεις όμηροι απήχθησαν από το rave party Nova στη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Israeli settler PoW Omer Shem Tov kisses the heads of two Palestinian resistance fighters and blows kisses to the crowd pic.twitter.com/3CQVhVa7nW

Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν, ο Σεμ Τοβ φαίνεται να φιλάει χαμογελαστός τους άντρες της Χαμάς κατά την απελευθέρωσή του.

Momen saat salah satu tawanan zionis yg dilepaskan oleh Hamas yaitu Omer Shem Tov, mencium kepala dua pejuang Brigade Al-Qassam saat upacara pembebasan tahanan teroris, di kamp Nuseirat di Jalur Gaza tengah.

Can't imagent how Zio t3r0r1st satanyahu face look like when see this 🤣 pic.twitter.com/DF14G5jMoA