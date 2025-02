Πιο «σίγουρος» για την πιθανότητα συμφωνίας με τη Μόσχα για τον ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις συνομιλίων αμερικανών και ρώσων διπλωματών στη Σαουδική Αραβία, διαβεβαιώνοντας πως «πιθανόν» θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν εντός του μήνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ερωτηθείς σχετικά από τον Τύπο στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, είπε επίσης πως τάσσεται «απόλυτα υπέρ» της παρουσίας στην Ουκρανία ευρωπαϊκών στρατευμάτων για τη διατήρηση της ειρήνης, παρά τη ρωσική αντίθεση και παρά τον διχασμό στην Ευρώπη για το ζήτημα.

Οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου ανάμεσα σε αξιωματούχους της Ρωσίας και των ΗΠΑ χθες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας πήγαν «πολύ καλά», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος.

Ερωτηθείς για την ενδεχόμενη συνάντησή του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν εντός Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε απλά «πιθανόν».

Με το τηλεφώνημά του στον ρώσο πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα, που είχε σκοπό να διευθετηθεί με συνεννόηση των δυο παγκόσμιων δυνάμεων απευθείας το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε σοκ στις Βρυξέλλες και στο Κίεβο. Ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που ανέβαλε επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, κατήγγειλε χθες τις συνομιλίες «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».

Ερωτηθείς σχετικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δήλωσε «πολύ απογοητευμένος» για τη στάση του. «Ακούω πως είναι πολύ εκνευρισμένοι που δεν έχουν καρέκλα (στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων), ενώ είχαν καρέκλα για τρία χρόνια κι ακόμα πιο πριν», πέταξε ο Ρεπουμπλικάνος.

«Νομίζω πως έχω τη δύναμη να βάλω τέλος στον πόλεμο», και το εγχείρημα «πάει πολύ καλά», επέμεινε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε επίσης στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διεξάγει εκλογές στην Ουκρανία ως αντάλλαγμα για την ειρήνη. «Έχουμε μια κατάσταση όπου δεν έχουν γίνει εκλογές στην Ουκρανία, όπου έχουμε στρατιωτικό νόμο, ουσιαστικά στρατιωτικό νόμο στην Ουκρανία, και όπου ο ηγέτης της Ουκρανίας, θέλω να το πω, αλλά έχει φτάσει στο 4% της δημοτικότητας του», είπε και πρόσθεσε: «Αν η Ουκρανία θέλει μια θέση στο τραπέζι, δεν θα έπρεπε οι άνθρωποι να πουν ότι έχει περάσει πολύς καιρός από τις τελευταίες εκλογές;».

«Αυτό δεν είναι κάτι ρωσικό, είναι κάτι που προέρχεται από μένα και από πολλές άλλες χώρες επίσης», τόνισε.

Ερωτηθείς για την ιδέα -που διχάζει τις ευρωπαϊκές χώρες— να αναπτυχθούν ευρωπαϊκά στρατεύματα για την επίβλεψη της τήρησης ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «αν θέλουν να το κάνουν αυτό, θα είναι σούπερ. Είμαι απόλυτα υπέρ», προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ δεν «θα στείλουν» ειρηνευτική δύναμη «εκεί κάτω, επειδή, ξέρετε, είμαστε πολύ μακριά».

Εντωμεταξύ, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μαρκ Ρούμπιο, δήλωσε χθες, Τρίτη, στο Ριάντ, μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, πως η Ουάσινγκτον επιδιώκει ένα «δίκαιο και διαρκές» τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικές δυνατότητες» μιας ρωσοαμερικανικής σύμπραξης.

Μετά το τέλος των ρωσοαμερικανικών συνομιλιών, των πρώτων σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, είπε πως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν παρουσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Υπάρχουν και άλλα μέρη που επέβαλαν κυρώσεις (στη Ρωσία) η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι στο τραπέζι σε μια δεδομένη στιγμή», είπε στους δημοσιογράφους.

«Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον να αρθούν τα τεχνητά εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας», ανάμεσα στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε από την πλευρά του μετά τη συνάντηση ο Λαβρόφ.

«Έχω λόγους να πιστεύω πως οι Αμερικανοί άρχισαν να καταλαβαίνουν καλύτερα τη θέση μας», πρόσθεσε, εκτιμώντας πως η συνομιλία τους ήταν «χρήσιμη». «Δεν αρκεστήκαμε να ακούσουμε ο ένας τον άλλο, γίναμε κατανοητοί», είπε.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει τονίσει πως η Ουκρανία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει καμία συμφωνία που θα επιτευχθεί χωρίς αυτήν, συναντήθηκε από την πλευρά του στην Άγκυρα με τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι Ευρωπαίοι, οι κυριότεροι ηγέτες των οποίων συναντήθηκαν σε μια άτυπη σύνοδο τη Δευτέρα στο Παρίσι, διεκδικούν να μπορούν να «αποτελέσουν ομάδα» μαζί με τις ΗΠΑ για μια «δίκαιη και διαρκή» ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα X, έπειτα από συνάντηση που είχε χθες με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, τον Κιθ Κέλογκ.

«Κανείς δεν τέθηκε εκτός», είπε ο Ρούμπιο στο Ριάντ.

Μαζί με τον ρώσο ομόλογό του, αποφάσισαν να «διορίσουν ομάδες υψηλού επιπέδου προκειμένου να αρχίσουν να εργάζονται για το τέλος της σύγκρουσης στην Ουκρανία το νωρίτερο δυνατό, με διαρκή, συνεχή και αποδεκτό από το σύνολο των μερών τρόπο΄», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους πως «υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για μια σύμπραξη» με τη Ρωσία. Όμως, «το κλειδί για να φθάσουμε εκεί είναι το τέλος αυτής της σύγκρουσης».

Η συνάντηση στο Ριάντ πραγματοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που τίναξε στον αέρα τη δυτική στρατηγική απομόνωσης του Ρώσου προέδρου.

«Μια τηλεφωνική συνομιλία την οποία θα ακολουθήσει μία συνάντηση δεν αρκεί για να εγκαθιδρυθεί διαρκής ειρήνη. Πρέπει να δράσουμε, και, σήμερα, κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά τη συνάντηση.

Ο Ρούμπιο δήλωσε πως είναι «πεπεισμένος» πως η Ρωσία θέλει να δεσμευθεί σε μια «σοβαρή διαδικασία» για να τεθεί τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα πρέπει να είναι ένα μόνιμο τέλος στον πόλεμο, όχι ένα προσωρινό τέλος, όπως έχουμε δει στο παρελθόν. Ξέρουμε, είναι απλώς η πραγματικότητα, πως πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση για τα εδάφη και πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε από την πλευρά του στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του αμερικανού προέδρου, Μάικ Γουόλτς.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι, μετά το πέρας της έκτακτης συνάντησης ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι χθες Δευτέρα, είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος Μακρόν υπογράμμισε μέσω X ότι «επιθυμούμε ισχυρή και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία» και προς τον σκοπό αυτό «η Ρωσία θα πρέπει να τερματίσει την επίθεσή της» και ταυτόχρονα «να δοθούν στους Ουκρανούς ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας έκρινε ότι κλειδί της επιτυχίας είναι να εργαστούν «μαζί» όλοι, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί. Υπογράμμισε ακόμη ότι «οι Ευρωπαίοι πρέπει να επενδύσουν μαζί, καλύτερα και περισσότερα για την άμυνα και την ασφάλεια τους, τόσο σήμερα όσο και αύριο».

