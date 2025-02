Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι μετά την έκτακτη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι τη Δευτέρα, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους προέδρους των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος Μακρόν υπογράμμισε μέσω X ότι «επιθυμούμε ισχυρή και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία» και προς τον σκοπό αυτό «η Ρωσία θα πρέπει να τερματίσει την επίθεσή της» και ταυτόχρονα «να δοθούν στους Ουκρανούς ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας».

After bringing together several European leaders, I have just spoken with President @realDonaldTrump and then with President @ZelenskyyUa.



We seek a strong and lasting peace in Ukraine. To achieve this, Russia must end its aggression, and this must be accompanied by strong…