Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς σε κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων την Τρίτη στη Σουηδία σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός Ulf Kristersson χαρακτήρισε την επίθεση της Τρίτης στο σχολείο Risbergska στο Orebro, 200 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Στοκχόλμης, ως τη «χειρότερη μαζική επίθεση στην ιστορία της Σουηδίας».

Πολλοί από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το BBC, ενώ τουλάχιστον τέσσερα άτομα υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις

Η αστυνομία πιστεύει ο άνδρας δράστης είναι μεταξύ των νεκρών και ότι δεν ήταν προηγουμένως γνωστός της. Δεν υπήρχε άμεσα αναγνωρίσιμο κίνητρο και πιστεύεται ότι ενεργούσε μόνος του, είπαν.

Επιβεβαίωσαν επίσης ότι δεν φαίνεται να υπάρχει «τρομοκρατικό» κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Το BBC γράφει ότι η αστυνομία έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς στο σχολείο Risbergska, ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων, βρίσκεται σε μια πανεπιστημιούπολη που φιλοξενεί και άλλα σχολεία, στις 12:33 τοπική ώρα.

«Δεν έχω ξαναδεί πυροβολισμούς σε σχολεία τέτοιου μεγέθους», δήλωσε ο Γκούναρ Στρόμερ, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος εμφανίστηκε μαζί με τον πρωθυπουργό το βράδυ της Τρίτης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους επλήγησαν από την «τραγωδία».

🚨 SHOCKING: Sweden school massacre leaves 'AT LEAST 10 DEAD'! 😱



The shooter, likely a PSYCHOPATH, ended his own life as kids ran for theirs.



Police Chief Roberto Forest confirms the tragedy. #Örebro#SwedenShooting #SchoolRampage #orebro pic.twitter.com/oCg4QpDoMh