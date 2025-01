Υποστηρικτές του πρώην προέδρου της Βολιβίας, Έβο Μοράλες, ο οποίος έχει καταφύγει σε προπύργιό του στην επαρχία Κοτσαμπάμπα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ξεκίνησαν χθες Παρασκευή πορεία περίπου εκατό χιλιομέτρων προς την πρωτεύουσα Λα Πας, διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί τη χώρα των Άνδεων.

Οι διαδηλωτές, πολλές εκατοντάδες σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, αναχώρησαν από την Πατακαμάγια, στις βολιβιανές Άνδεις, κι έχουν σκοπό να φθάσουν στη Λα Πας μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Supporters of former Bolivian President Evo Morales carry Wiphala flags of Andean indigenous communities during a march in Patacamaya, La Paz Department, Bolivia. 📷 EPA/EFE/Gabriel Marquez#epaimages #march #bolivia #politics pic.twitter.com/SnErswU9jC