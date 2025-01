Σε μια νέα προκλητική ανάρτηση προχώρησε ο Έλον Μασκ βάζοντας και πάλι στο στόχαστρο τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Σε ανάρτησή του, ο Μασκ τρολάρει τον Τριντό δημοσιεύοντας δηλώσεις του από την παραίτησή του ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται από πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος…παίζει βιολί.

«Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά, οπότε δεν έχει σημασία τι λες», έγραψε νωρίτερα στο Χ ο Έλον Μασκ, αναφερόμενος υποτιμητικά στον Τριντό σαν να ήταν απλώς ο κυβερνήτης άλλης μίας πολιτείας των ΗΠΑ.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say