Μετά τις αναρτήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες παρουσίαζε τον Καναδά ως μέρος των ΗΠΑ, ο στενός του συνεργάτης και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Έλον Μασκ, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό, με μια άκρως προκλητική ανάρτηση.

«Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά, οπότε δεν έχει σημασία τι λες», έγραψε στο Χ ο Έλον Μασκ, αναφερόμενος υποτιμητικά στον Τριντό σαν να ήταν απλώς ο κυβερνήτης άλλης μίας πολιτείας των ΗΠΑ.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say