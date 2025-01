Συναγερμός σήμανε στο βρετανικό αεροδρόμιο Gatwick λόγω φωτιάς, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί ο σιδηροδρομικός σταθμός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση «λόγω ενεργοποίησης συναγερμού πυρκαγιάς στον σιδηροδρομικό σταθμό, οι επιβάτες έχουν εκκενωθεί στον Νότιο Τερματικό Σταθμό. Ο σταθμός είναι κλειστός ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται στο περιστατικό».

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν γνωρίζει τον λόγο που εκδηλώθηκε η φωτιά, με πληροφορίες στην πλατφόρμα Χ να αναφέρουν πως ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα από τα τρένα του σταθμού.

Due to a fire alarm activation at the train station, passengers have been evacuated into the South Terminal. The station is closed while emergency services respond to the incident.



