Viral έγινε ο χορός του Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μασκ στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς.

Ο Τραμπ και ο Μασκ, σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media χορεύουν το τραγούδι των Village People «YMCA» στο Mar-a-Lago, με τις χαρακτηριστικές και… άχαρες κινήσεις του νέου προέδρου των ΗΠΑ.

🚨HAPPY NEW YEAR: President Trump and Elon Musk just celebrated the New Year by dancing to YMCA together!



God bless these American heroes! pic.twitter.com/ony1Ka0BmK