Το 2015 ξεκίνησε με ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα στην πρόσφατη ιστορία της ανθρωπότητας, όταν η Μπόκο Χαράμ εξαπέλυσε επίθεση στην πόλη Μπάγκα, στη βορειοανατολική Νιγηρία. Η επίθεση άφησε πίσω της έναν τρομακτικό αριθμό θυμάτων, που υπολογίζεται έως και 2.000, και τόνισε την ανθρωπιστική κρίση που είχε ήδη προκαλέσει η τρομοκρατική οργάνωση στην περιοχή.

Η Μπόκο Χαράμ, που στα χαουσά σημαίνει «Η δυτική παιδεία είναι αμαρτία», εμφανίστηκε το 2002 και έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο φονικές τζιχαντιστικές οργανώσεις. Το 2009, μετά τη δολοφονία του ιδρυτή της, Μοχάμεντ Γιουσούφ, από τις νιγηριανές αρχές, η οργάνωση ριζοσπαστικοποιήθηκε και ξεκίνησε μια εκστρατεία βίας με στόχο τη δημιουργία ενός ισλαμικού κράτους, όπου εφαρμόζεται αυστηρά η σαρία. Έκτοτε, η δράση της έχει επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της Νιγηρίας, σε χώρες όπως το Τσαντ, το Καμερούν και ο Νίγηρας.

Η σφαγή της Μπάγκα ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου 2015, όταν οι μαχητές της Μπόκο Χαράμ εισέβαλαν στην πόλη και τις γύρω περιοχές, καταστρέφοντας ολόκληρα χωριά και σκοτώνοντας αμάχους. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής, καθώς οι επιζώντες περιγράφουν σκηνές απόλυτης φρίκης, με πτώματα στους δρόμους και πυρπολημένα σπίτια. Η κατάσταση επιδεινώθηκε στις 10 Ιανουαρίου, όταν ένα 10χρονο κορίτσι χρησιμοποιήθηκε ως βομβιστής αυτοκτονίας σε αγορά στο Μαϊντουγκούρι, σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 άτομα.

Παρά τη φρίκη, η σφαγή της Μπάγκα δεν έλαβε την προσοχή που της άξιζε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία εστίασαν περισσότερο στις επιθέσεις στη Γαλλία την ίδια περίοδο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, με ακτιβιστές και χρήστες των κοινωνικών δικτύων να επισημαίνουν την άνιση κάλυψη με το σύνθημα «I am Charlie but I am Baga too». Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα δέχτηκε επικρίσεις για την αποτυχία της να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την οργάνωση, η οποία έχει πλέον δημιουργήσει ένα δεύτερο ισλαμικό κράτος στην καρδιά της Αφρικής.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

403 π.Χ.: Ο στρατηγός Θρασύβουλος, με 70 άνδρες, νικά τον στρατό των Τριάκοντα Τυράννων, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα.

49 π.Χ: Ο Ιούλιος Καίσαρ διαβαίνει με τον στρατό του τον ποταμό Ρουβικώνα, όριο του ρωμαϊκού κράτους, σηματοδοτώντας την έναρξη του εμφυλίου πολέμου. Αναφωνεί την ιστορική φράση «ο κύβος ερρίφθη». Από εκεί θα πορευτεί προς τη Ρώμη, όπου θα συγκρουστεί με τη Σύγκλητο, γεγονός που θα τον καταστήσει αυτοκράτορα.

1929: Ο Βέλγος σκιτσογράφος, Ζορζ Ρεμί, γνωστότερος ως Ερζέ, δημιουργεί τον χάρτινο ήρωα Τεντέν.

1943: Σοβιετική αντεπίθεση στο μέτωπο του Στάλινγκραντ, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1965: Ο 24χρονος Νίκος Γιούτσος, που έχει μεταγραφεί από την ουγγρική Τσέπελ στον Ολυμπιακό, κάνει το ντεμπούτο του στον αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού. Με τους «ερυθρόλευκους» θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και το σύνθημα «Έμπαινε Γιούτσο» θα γίνει σλόγκαν.

1969: Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης ανακοινώνει την πρόσληψη γυναικών για πρώτη φορά στην ελληνική αστυνομία.

1983: Ανακοινώνεται υποτίμηση της δραχμής κατά 15,5% έναντι των νομισμάτων των δυτικών χωρών και τίθενται φραγμοί στις εισαγωγές για να αποτραπεί η κατάρρευση της οικονομίας, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

1984: Οι ΗΠΑ και το Βατικανό αποκαθιστούν πλήρεις διπλωματικές σχέσεις, μετά από 117 χρόνια.

1989: Πυροβολείται εξ επαφής στα πόδια ο εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Aνδρουλιδάκης, ο οποίος θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα στον Ευαγγελισμό. Την ευθύνη για την επίθεση αναλαμβάνει η 17 Νοέμβρη.

1991: Μεγάλη πυρκαγιά στο πολυκατάστημα «Κάπα Μαρούσης» στην Πανεπιστημίου προκαλεί τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων. Σύμφωνα με μαρτυρίες η φωτιά ξεσπά από μια βομβίδα που εκτοξεύει άνδρας των ΜΑΤ, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για το θάνατο του εκπαιδευτικού Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα.

Γεννήσεις

1829 – Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, έλληνας πολιτικός, που διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας έξι φορές, με σημαντική συμβολή στη δημόσια ζωή του 19ου αιώνα

1893 – Βισέντε Ουϊδόβρο, χιλιανός ποιητής της πρωτοπορίας, ιδρυτής του λογοτεχνικού κινήματος «κρεασιονισμός», το οποίο πρότεινε την απόλυτη δημιουργία στη λογοτεχνία

1921 – Τασσώ Καββαδία, ελληνίδα ηθοποιός, γνωστή για τους χαρακτηριστικούς ρόλους της στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο

1945 – Ροντ Στιούαρτ, σκοτσέζος ρόκερ, από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, με καριέρα γεμάτη επιτυχίες

1983 – Αποστόλης Τότσικας, έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς ελληνικές τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις

Θάνατοι

976 – Ιωάννης Α’ Τσιμισκής, βυζαντινός αυτοκράτορας, γνωστός για τις στρατιωτικές επιτυχίες του και τις διοικητικές του μεταρρυθμίσεις1825 – Ιωάννης Βαρβάκης, έλληνας ευεργέτης, με σημαντική προσφορά στη Φιλική Εταιρεία και την ελληνική επανάσταση

2016 – Ντέιβιντ Μπόουι, άγγλος τραγουδιστής, παραγωγός και ηθοποιός, εμβληματική μορφή της ποπ και ροκ μουσικής σκηνής

2020 – Θεόδωρος Νιτσιάκος, έλληνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της εταιρείας Νιτσιάκος, με σημαντική παρουσία στον τομέα της πτηνοτροφίας

2023 – Κωνσταντίνος Β’, τέως βασιλιάς της Ελλάδας, ο τελευταίος μονάρχης της χώρας, με αμφιλεγόμενη πολιτική πορεία