Εντείνονται οι φόβοι για διώξεις κατά Χριστιανών στη Συρία από το νέο τζιχαντιστικό καθεστώς, καθώς κουκουλοφόροι έκαψαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Χάμα, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τους χριστιανικούς εορτασμούς.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ, η νέα κυβέρνηση υποστήριξε ότι συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι που αρνήθηκε να κατονομάσει, ενώ δήλωσε ότι δεν θα σημειωθεί ξανά ανάλογο περιστατικό.

Εντούτοις, αρκετοί χρήστες δήλωσαν φοβισμένοι από τα γεγονότα, με μερικούς να υποστηρίζουν ότι «αυτά δεν γίνονταν επί Άσαντ».

This never happens in Assad's Syria but it does now. pic.twitter.com/JcgUYnhkJR

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν γνωρίζει την στάση που θα τηρήσει η νέα τζιχαντιστική κυβέρνηση στις θρησκευτικές μειονότητες.

Επίσημα, οι τζιχαντιστές έχουν δηλώσει ότι θα προστατεύσουν τις θρησκευτικές ελευθερίες, όμως οι στενές σχέσεις με την Αλ Κάιντα και τον ISIS φοβίζουν τον κόσμο για το αντίθετο.

Christian protests have erupted for the second day in a row in the Christian Qasaa district in Damascus, Syria. Protesters can be heard chanting –

"O how pleasant death is on the cross!" https://t.co/WXpOZ3856U pic.twitter.com/cvLLoaf4YG