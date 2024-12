«Μόνο η AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία»: ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος ετοιμάζεται να ενταχθεί στην κυβέρνηση του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμίχθηκε στην προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία υποστηρίζοντας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα του Χ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Εξάλλου ο Μασκ έχει ήδη δείξει ενεργό ενδιαφέρον και για τη βρετανική πολιτική, προκαλώντας ανησυχία τόσο στην κυβέρνηση των Εργατικών – αγαπημένο στόχο του δισεκατομμυριούχου—όσο και στους Συντηρητικούς που τον βλέπουν να στηρίζει το ακροδεξιό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δεν έκρυψε χθες τη δυσαρέσκειά του για το σχόλιο του Μασκ: «η ελευθερία του λόγου ισχύει και για τους δισεκατομμυριούχους», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αλλά ελευθερία του λόγου σημαίνει επίσης ότι μπορούμε να πούμε πράγματα που δεν είναι σωστά και δεν είναι καλές πολιτικές συμβουλές», πρόσθεσε.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ιδιοκτήτης του Χ σχολιάζει τη γερμανική πολιτική.

Στις 8 Νοεμβρίου είχε χαρακτηρίσει τον Σολτς «τρελό», μετά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού της Γερμανίας στις 6 Νοεμβρίου, ένα γεγονός που θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου.

Το περασμένο καλοκαίρι, πριν από τη διεξαγωγή περιφερειακών εκλογών σε κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας όπου η AfD καταγράφει ιστορικά ρεκόρ, ο Μασκ είχε δηλώσει πως οι απόψεις του κόμματος δεν του φαίνεται να είναι «ακροδεξιές».

Why is there such a negative reaction from some about AfD?



They keep saying “far right”, but the policies of AfD that I’ve read about don’t sound extremist. Maybe I’m missing something.