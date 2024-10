Ο τραγουδιστής Paul Di’Anno που ήταν ο πρώτος frontman των Iron Maiden, πέθανε σε ηλικία 66 ετών.

Η τραγική είδηση έγινε γνωστή από τη δισκογραφική εταιρεία του Conquest Music, που εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Εκ μέρους της οικογένειάς του, η Conquest Music με λύπη επιβεβαιώνει τον θάνατο του Paul Andrews, γνωστού ως Paul Di’Anno».

Σημειώνεται, ότι ο Paul Di’Anno αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά από την αρχή της καριέρας του, κάτι που τον οδήγησε στην έξοδο από τη βρετανική χέβι μέταλ μπάντα, με τον Bruce Dickinson να αναλαμβάνει χρέη τραγουδιστή και η συνέχεια είναι γνωστή.

O Paul Di’Anno ίδρωνε έντονα στις συναυλίες όταν ήταν νέος, με ορισμένους να θεωρούν πως ήταν απόρροια της χρήσης ναρκωτικών που έκανε σε μεγάλο βαθμό. Εντούτοις, άλλοι υποστήριξαν ότι ήταν φυσική αντίδραση του σώματος

Στο παρελθόν είχε συλληφθεί για ναρκωτικά, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης κτλ., ενώ την τελευταία δεκαετία προσπαθούσε να επανέλθει στα μουσικά δρώμενα, δίνοντας μάχη με τους δαίμονες του.

Το βίντεο που ακολουθεί είναι το τραγούδι Phantom of the Opera, ένα από τα κομμάτια που ο Di’Anno έδωσε μια από τις καλύτερες ερμηνείες του, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι φωνητικά ήταν ανώτερος από τον Dickinson, που τον αντικατάστησε, οδηγώντας τους Maiden στην επιτυχία μαζί με τον Στιβ Χάρις.

Ποιος ήταν ο Paul Di’Anno

Γεννημένος στο Chingford του Ανατολικού Λονδίνου στις 17 Μαΐου 1958, ο Paul έγινε για πρώτη φορά γνωστός ως τραγουδιστής του αγγλικού heavy metal συγκροτήματος Iron Maiden μεταξύ 1978 και 1981. Τραγούδησε στο πρωτοποριακό ντεμπούτο άλμπουμ τους Iron Maiden και στο επιδραστικό επόμενο άλμπουμ Killers.

Μετά την αποχώρησή του από τους Iron Maiden, ο Paul Di’Anno είχε μια μακρά και περιπετειώδη δισκογραφική καριέρα με τους BATTLEZONE και τους KILLERS, καθώς και πολυάριθμες σόλο κυκλοφορίες και guest εμφανίσεις.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας που τον περιόρισαν να εμφανίζεται σε αναπηρικό καροτσάκι, ο Paul συνέχισε να διασκεδάζει τους οπαδούς του σε όλο τον κόσμο, μετρώντας πάνω από 100 συναυλίες από το 2023.

Το πρώτο αναδρομικό άλμπουμ της καριέρας του, The Book of the Beast, κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και περιείχε τα σημαντικότερα σημεία των ηχογραφήσεων του μετά την αποχώρησή του από τους Iron Maiden.