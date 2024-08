Πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν νωρίς το πρωί, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν σχολείο που είχε μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

More than 100 reported killed in school attack in Gaza City https://t.co/r4KKbYiIgH