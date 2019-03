Η ιστορία του μαύρου αστυνομικού που έγινε μέλος της Κου Κλουξ Κλαν

Η Κου Κλουξ Κλαν είναι η πιο γνωστή και ίσως η πιο παλιά εξτρεμιστική ρατσιστική οργάνωση που έχει εμφανιστεί στον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Ιδρύθηκε μεταξύ 1865-66 στο Πουλάσκι του Τενεσί, από έξι βετεράνους του Εμφυλίου Πολέμου, πρώην μέλη του Στρατού της Συνομοσπονδίας, ο οποίος ιδρύθηκε από τις δουλοκτητικές πολιτείες των ΗΠΑ που αποσχίστηκαν από τις υπόλοιπες, γεγονός που έστρωσε τον δρόμο για τον εμφύλιο πόλεμο. Η ονομασία της προέρχεται από την ελληνική λέξη «κύκλος» και διακηρύττει τη φυσική ανωτερότητα των λευκών έναντι όλων των άλλων φυλών.

Η οργάνωση έχει αναπτύξει κατά καιρούς έντονη δράση με δολοφονίες μαύρων, εμπρησμούς σπιτιών αλλά και με το σήμα κατατεθέν της που δεν είναι άλλο από τους φλεγόμενους σταυρούς. Όπως και πολλά άλλα γεγονότα και περίοδοι της Ιστορίας, η Κου Κλουξ Κλαν έχει γίνει κυρίως γνωστή στο ευρύ εκτός των ΗΠΑ κοινό από τη βιομηχανία κινηματογράφου του Hollywood.

Αυτή τη φορά η οργάνωση ήρθε στην επικαιρότητα μέσω της καινούργιας ταινίας του σκηνοθέτη Σπάικ Λι με τίτλο «BlacKkKlansman», η οποία πραγματεύεται την ιστορία του Ρον Στόλγουορθ, ενός μαύρου πρώην αστυνομικού που κατάφερε να διεισδύσει στην ΚΚΚ.

Στο φιλμ τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο γιος του Ντένζελ Ουάσινγκτον. «Ο Τζον Ντέιβιντ συνέλαβε πολύ καλά την ουσία του 25χρονου εαυτού μου. Ο Σπάικ έδειξε μεγάλο σεβασμό και εκτίμησε τη γνώμη μου. Η ταινία δεν θα γινόταν αν ο Τραμπ δεν βρισκόταν στον Λευκό Οίκο» συνέχισε ο Ρον.

Η ιστορία του φιλμ βασίζεται στο βιβλίο του Στάλγουορθ: «Black Klansman: Race, Hate, and the Undercover Investigation of a Lifetime» (Ο Μαύρος της Κλαν: Φυλή, Μίσος και η Μυστική Έρευνα μιας Ζωής). «Είδα την ταινία δυο φορές» είπε ο Στάλγουορθ, «Προφανώς ο Σπάικ εξύφανε το σενάριο γύρω από την ιστορία μου. Έκανε καλή δουλειά χτίζοντας την πλοκή και πιάστηκε από την κλωστή που συνδέει το Σάρλοτσβιλ, τον Ντέιβιντ Ντιουκ και τον Τραμπ».

Στα τέλη του Οκτωβρίου του 1978 στο Colorado Springs των ΗΠΑ, ο Ken O’Dell, μυστικό μέλος της αναγεννημένης προσφάτως Κου Κλουξ Κλαν, λαμβάνει ενθαρρυντικά σημάδια ότι η στρατηγική του να βάζει αγγελίες σε τοπική εφημερίδα για να στρατολογήσει νέα μέλη έχει αποδειχθεί επιτυχημένη. Ο Ken έλαβε ένα γράμμα από κάποιον Ρον Στόλγουορθ, που του έγραφε ότι θέλει να «προωθήσει τους σκοπούς της λευκής φυλής» και να ενταχθεί στην ΚΚΚ.

Ο Στόλγουορθ στην πραγματικότητα ήταν ο πρώτος μαύρος μυστικός αστυνομικός στο τμήμα του Colorado Springs και μέρος της δουλειάς του ήταν να ξεφυλλίζει τοπικές εφημερίδες ψάχνοντας ενδείξεις για ύποπτες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια μίας από αυτές τις έρευνες το 1978, ο Ρον πρόσεξε την απόρρητη αγγελία.

Χωρίς να περάσει πολύ καιρός οι δύο άνδρες ξεκινούν μια ενθουσιώδη τηλεφωνική επαφή. Ο Ken, ο οποίος απεχθανόταν τους μαύρους, τους Εβραίους, τους Καθολικούς και τους ανθρώπους από οποιαδήποτε μειονότητα υπήρχε, βλέπει τον Ρον σαν ένα πνεύμα αδελφικό. Δυστυχώς για τον Κεν, υπήρχαν κάποια πράγματα που δεν ήξερε για τον Ρον και μάλιστα δεν πρόκειται να τα μάθει μέχρι να τα αποκαλύψει ο ίδιος 28 χρόνια μετά σε συνέντευξη που έδωσε σε εφημερίδα.

Η ιστορία πώς ένας μαύρος διείσδυσε στην Κου Κλουξ Κλαν προκαλεί έκπληξη. Αλλά αν σκεφτεί το επίπεδο της τεχνολογίας τη δεκαετία του ’70, μπορεί να καταλάβει πώς ένα τόσο παράτολμο αστυνομικό εγχείρημα πήρε σάρκα και οστά. Χωρίς Ίντερνετ και smart phones οι περιθωριακές τρομοκρατικές οργανώσεις έπρεπε να στηρίζονται σε γραπτά μηνύματα και τηλεφωνήματα για τις μυστικές επικοινωνίες τους.

«Ευτυχώς οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμουν σε επαφή δεν ήταν και από τους πιο έξυπνους τύπους» αναφέρει ο Ρον. «Ήταν τόσο ξεκαρδιστικά αστείο». Ο πρώην αστυνομικός θεωρεί ότι το πιο σημαντικό επίτευγμα της καριέρας του ήταν αυτό: «Η χρονιά που μπήκα μυστικά στην ΚΚΚ» δήλωσε.

Σήμερα ο Ρον είναι 65 χρονών και μένει στο Τέξας, στην πόλη που μεγάλωσε. Ήταν 21 ετών όταν εντάχθηκε στο αστυνομικό σώμα, ως αξιωματικός στις περιπολίες και ήταν ο μόνος μαύρος σε ολόκληρο το τμήμα. Η έρευνα για την Κου Κλουξ Κλαν προέκυψε ξαφνικά τέσσερα χρόνια αργότερα και για αυτόν ήταν κάτι σαν δώρο. Το μόνο που κράτησε παράτυπα από την έρευνα ήταν η κάρτα μέλους στην οργάνωση.

