Ανακοίνωση σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς εξέδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, διευκρινίζοντας πως δεν υφίσταται καμία προσέγγιση, ενώ υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω σενάρια είναι κατευθυνόμενα.

Μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζου, στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, ήρθε σήμερα (05/12) η επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ για το θέμα. Η διοίκηση του «Τριφυλλιού» αποσαφήνισε τι ισχύει και ουσιαστικά κλείνοντας το ζήτημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διευκρινίζει πως δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή ή ενδιαφέρον –ούτε άμεσα ούτε έμμεσα– από οποιονδήποτε για την αγορά του μετοχικού πακέτου της.

Είναι απόλυτα προφανές, και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι ξεκάθαρα κατευθυνόμενα και προέρχονται από ανταγωνιστική ομάδα».