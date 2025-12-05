Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε εντυπωσιακό μομέντουμ, με τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague. Στην τελευταία αγωνιστική συνέτριψε την Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει της Ντουμπάι (103-82), της Ρεάλ Μαδρίτης (87-77) και της Παρί (101-95), ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 9-4.

Η άφιξη του Κένεθ Φαρίντ εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις της χρονιάς στην Ευρώπη. Ο έμπειρος πρώην NBAer έχει αλλάξει πλήρως την εικόνα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού, Άλλωστε, οι. Οι 13,5 πόντοι, τα 7,5 ριμπάουντ (4 επιθετικά) και τα 2 κοψίματα ανά παιχνίδι του δικαιολογούν απόλυτα την ανάδειξή του σε MVP Νοεμβρίου.

Οι «πράσινοι» διαθέτουν πλέον τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση, με 89,5 πόντους ανά 100 κατοχές, ενώ παρουσιάζουν σαφή άνοδο στην περιφερειακή άμυνα. Στα θετικά και η επιστροφή του Γιουρτσεβέν, ενώ ο Γκραντ τίθεται κανονικά στη διάθεση του τεχνικού τιμ. Στο πλάνο επίσης ο Τολιόπουλος. Αντιθέτως, εκτός πλάνων παραμένουν οι Όσμαν και Χολμς, ενώ πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε με τον Σαμοντούροφ.

Στον αντίποδα, η Βαλένθια ποτελεί μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής EuroLeague. Η ισπανική ομάδα προέρχεται από δύο συνεχόμενες εντός έδρας νίκες απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα (76-73) και Μπάγερν (90-64), φτάνοντας το ρεκόρ της στο 8-5. Μακριά από την Ιβηρική, πάντως, δυσκολεύεται περισσότερο, με μόλις δύο νίκες σε έξι αναμετρήσεις.