Τους λόγους που η περιοχή της Μάνδρας βίωσε τα ίδια πλημμυρικά φαινόμενα με αυτά του 2017, εξήγησε ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας.

Ερωτηθείς γιατί επαναλήφθηκαν οι πλημμύρες στην πολύπαθη περιοχή, παρά τα έργα που έγιναν εκεί, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας δήλωσε:

«Πραγματικά τα πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν στα ίδια ακριβώς σημεία που είχαμε και τα φαινόμενα το 2017. Βεβαίως μεσολάβησαν κάποια έργα στην περιοχή. Αλλά είχα τονίσει από τότε ότι κάθε έργο που κατασκευάζουμε μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά ή να μη λειτουργήσει πλήρως. Το είδαμε αυτό και στη Βαλένθια, ένα τεράστιο φαραωνικό έργο, αντιπλημμυρικό, ουσιαστικό, συνέβαλε και αυτό για να πλημμυρίσει πέρυσι η Βαλένθια την 1η Νοεμβρίου».

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ είπε επίσης: «Το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης είναι μια εικόνα που δείχνει πώς αναπτύχθηκε η Ελλάδα τα τελευταία 70 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης αποκόπτεται από τον πολεοδομικό ιστό και γίνεται δρόμος. Η φύση λειτουργεί όπως έχει μάθει να λειτουργεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, δεν μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε. Όταν λοιπόν έχουμε τον οικιστικό ιστό εγκάρσια στο ρέμα της Αγίας Αικατερίνης, θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις».

Οι τρεις παράγοντες που εντείνουν τον πλημμυρικό κίνδυνο

«Βεβαίως με τα έργα μειώθηκαν οι πιθανότητες, αλλά ο πλημμυρικός κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται, ιδίως ο πλημμυρικός κίνδυνος όταν συντίθεται από τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η έντονη βροχόπτωση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ραγδαιότητα -κατά διαστήματα είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Και ο τρίτος παράγοντας, που συνδέεται με τους άλλους δύο, είναι η λεγόμενη στερεοπαροχή. Το έδαφος ουσιαστικά διαβρώνεται και παρασύρεται πολύ πιο εύκολα, δηλαδή σκάβει η δύναμη της βροχής το έδαφος με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη στερεοπαροχή».

Γιατί πλημμυρίζουν οι λεωφόροι

«Σε σχέση με τις λεωφόρους, θα πρέπει να πούμε ότι, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες λεωφόροι, όπως π.χ. η Μιχαλακοπούλου, δεν είναι μια ευθεία γραμμή, έχει καμπύλες, ακολουθεί την κοίτη του παλιού ποταμού που υπήρχε εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν αστικοποιήσουμε μια περιοχή, όταν κάνουμε εγκάρσια έργα όπως είναι οι μεγάλες λεωφόροι, αυτό συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των πλημμυρών μέσα στον αστικό ιστό».

«Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καθώς υπάρχει το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης, η αστικοποίηση δηλαδή και ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα το νερό να κινηθεί και υπόγεια και επιφανειακά».