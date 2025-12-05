Στο έλεος της κακοκαιρίας «Byron», που δείχνει το σκληρό πρόσωπό της με βροχές και καταιγίδες, βρίσκεται η Κρήτη. Από χθες, Πέμπτη 4/12 στο νησί σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις ενώ έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε υποδομές.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Στα Φέρμα Ιεράπετρας, όπου τον περασμένο Ιούλιο η μεγάλη πυρκαγιά μετέτρεψε σε κρανίου τόπο την ευρύτερη περιοχή, η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε είχε σαν αποτέλεσμα να μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο ο δρόμος έξω από το χωριό.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιεράπετρας, Μανώλη Φραγκούλη, τα φερτά υλικά και οι μεγάλες ποσότητες λάσπης που κατέβασε το νερό είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τις βροχές, το νηπιαγωγείο και το λύκειο στον Κουτσουρά δεν λειτούργησαν σήμερα, ενώ με απόφαση του δημάρχου θα παραμείνουν κλειστά και αύριο.

Έκλεισε ο δρόμος από Τέρτσα προς Βιάννο

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πέσουν χώματα και βράχια στον δρόμο από τα Τέρτσα προς τον Μύρτο Ιεράπετρας και μέχρι τα όρια του δήμου Βιάννου στο νομό Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Βιάννου επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του οδικού δικτύου έκλεισε για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και αναμένεται να δοθεί προς χρήση μέσα στις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.