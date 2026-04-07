Το άλλοτε σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου αποτελεί σήμερα μία από τις πιο ζωντανές πόλεις της Ευρώπης, με τις εμφανείς ακόμα και σήμερα αντιθέσεις της να δημιουργούν έναν άκρως γοητευτικό προορισμό για τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Ο λόγος, φυσικά, για το Βερολίνο, την πρωτεύουσα της Γερμανίας και μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό πόλη της χώρας, που θα πρέπει να επισκεφθείτε μία φορά στη ζωή σας. Και ειδικά, αυτή την εποχή που θα απολαύσετε περισσότερο τις ομορφιές του και όσα απλόχερα σας προσφέρει. Εξάλλου, το Βερολίνο είναι ένας προορισμός φιλικός στους ταξιδιώτες, ιδανικός για περπάτημα, όπου πέρα από τα σημαντικά αξιοθέατά του, θα ανακαλύψετε και τις εντυπωσιακές γειτονιές του.

Παντού θα βρείτε ελεύθερους χώρους πρασίνου και προσεγμένες πλατείες, ενώ ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης είναι η περίφημη Πύλη του Βραδεμβούργου, που αποτελεί το έμβλημα του Βερολίνου. Βρίσκεται στην κεντρική λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν και ο σχεδιασμός της έχει ως πρότυπο τα Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών, με τους δωρικούς κίονες και τις παραστάσεις από την ελληνική μυθολογία, ενώ πάνω στην πύλη δεσπόζει το Τέθριππο της Νίκης.

Θαυμάστε από κοντά το κτίριο του γερμανικού κοινοβουλίου, ο θόλος του οποίου είναι ένα εξαιρετικό δείγμα σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Σε κοντινή απόσταση θα βρείτε το «Νησί των Μουσείων» (Museumsinsel), που βρίσκεται μεταξύ των ποταμών Spree και Kupfergraben και φιλοξενεί 5 μουσεία, μεταξύ των οποίων και το Μουσείο της Περγάμου, με τα εκθέματα της Περγάμου, της Μιλήτου και της Εγγύς Ανατολής. Πραγματικό «κόσμημα» της πόλης είναι το Εβραϊκό Μουσείο, το οποίο ξεχωρίζει τόσο ως προς το σχεδιασμό του, με ένα κτίριο που μοιάζει με κεραυνό, όσο και ως προς τον τρόπο προβολής των εκθεμάτων του.

Στην πλατεία Alexanderplatz θα δείτε τον περίφημο τηλεοπτικό πύργο Fernsehturm ή Tele-spargel, με συνολικό ύψος 305 μέτρα, ο οποίος είναι ορατός σχεδόν από κάθε σημείο του Βερολίνου. Στην κορυφή θα απολαύσετε τον καφέ σας στο «Telecafe», όπου όση ώρα κάθεστε περιστρέφεται αργά φέρνοντας μπροστά σας ολόκληρη την πόλη. Μην παραλείψετε να περιπλανηθείτε στα σωζόμενα τμήματα του Τείχους του Βερολίνου, όπου το μεγαλύτερο κομμάτι (μήκους περίπου 1,5 χιλιομέτρου) είναι καλυμμένο από γκράφιτι με εντυπωσιακά σύγχρονα αλλά και παλαιότερα έργα, ενώ σίγουρα αυτό που ξεχωρίζει, είναι το γκράφιτι με το φιλί στο στόμα του Μπρέζνιεφ και του Χόνεκερ, ηγετών της Σοβιετικής Ένωσης και της Ανατολικής Γερμανίας.

Τέλος, το Βερολίνο είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Εκατοντάδες μπαρ, κλαμπ, εστιατόρια δίνουν τον τόνο της διασκέδασης, ενώ αν θέλετε να γνωρίσετε την «ψυχή» του Βερολίνου, επιλέξτε την Kreuzberg. Είναι η γειτονιά που δίνουν ραντεβού οι ντόπιοι και που συχνάζουν οι καλλιτέχνες.

