Στην «καρδιά» της ορεινής Αχαΐας, εκεί που οι πλαγιές του Χελμού συναντούν τις πηγές του Αροάνιου ποταμού, βρίσκεται ένα μέρος που μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής που αλλάζει χρώματα ανάλογα με την εποχή.

Ο λόγος για το Πλανητέρο, το μέρος με τα αμέτρητα υπεραιωνόβια πλατάνια, κάποιων εκ των οποίων η διάμετρος αγγίζει ακόμη και τα τέσσερα μέτρα, ενώ τα τρεχούμενα νερά του ποταμού – σε αρκετά σημεία – αναβλύζουν μέσα από τα βράχια.

Το Πλανητέρο βρίσκεται 25 χιλιόμετρα μακριά από τα Καλάβρυτα, και είναι τόσο ξεχωριστό που θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Πάνω από το πλατανόδασος βρίσκεται το ομώνυμο χωριό, χτισμένο σε υψόμετρο 700 μέτρων, ενώ γύρω από τις πηγές ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γευματίσει στις παραδοσιακές ταβέρνες που φημίζονται για τις πέστροφές τους.

Στα πιο σημαντικά σημεία της περιοχής συγκαταλέγεται και ο παραδοσιακός νερόμυλος, ο οποίος, ανακαινισμένος πια, λειτουργεί ακόμη και σήμερα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ευρύτερη περιοχή του Πλανητέρου έχει συμπεριληφθεί στο δίκτυο Natura 2000.

