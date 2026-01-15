Είναι ένας προορισμός που αξίζει να επισκεφτείς κάποια στιγμή στη ζωή σου. Και, όπως πολλοί τουρίστες, έτσι κι εσύ θα μπερδευτείς για το ποια χώρα έχεις επισκεφτεί. Την Ιταλία ή την Αυστρία;

Ο προορισμός δεν είναι άλλος από τη Brixen ή Bressanone, που είναι και το δεύτερο όνομά της. Η πόλη βρίσκεται στην καρδιά του Νοτίου Τιρόλου, στη βόρεια Ιταλία, ωστόσο πολλοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι βρίσκονται στην Αυστρία. Και όχι άδικα, αφού εδώ πρόκειται κι επίσημα για μια δίγλωσση πόλη. Στα ιταλικά ονομάζεται Bressanone και στα γερμανικά Brixen. Εξαιτίας της αυστριακής της κληρονομιάς, η πλειονότητα των κατοίκων (περίπου 73%) μιλάει γερμανικά, το 26% ιταλικά και ένα μικρό ποσοστό λαδινικά.

Η γερμανική επιρροή είναι έντονη στην αρχιτεκτονική της πόλης, με τις παραδοσιακές «Arcades» (στοές), τις βαυαρικού τύπου προσόψεις των σπιτιών με τα έντονα χρώματα και τις γοτθικές λεπτομέρειες στις εκκλησίες. Η ιταλική επιρροή συναντάται στον σχεδιασμό της πόλης, στις πλατείες, στη μπαρόκ μεγαλοπρέπεια του Καθεδρικού Ναού, και γενικά στη φινέτσα που κυριαρχεί σε κάθε γωνιά της πόλης. Γαστρονομικά, πάντως, υπάρχει ένα «πάντρεμα» γεύσεων και παραδόσεων, με το αποτέλεσμα να είναι συναρπαστικά γευστικό.

Τι αξίζει να δείτε στη Brixen

Καθεδρικός Ναός (Duomo): Ένα μπαρόκ αριστούργημα με εντυπωσιακά κίτρινα καμπαναριά και εσωτερικές τοιχογραφίες.

Παλάτι Hofburg: Πρώην έδρα των πριγκίπων-επισκόπων, σήμερα στεγάζει το Διακοσμητικό Μουσείο με μια από τις μεγαλύτερες συλλογές φατνών (Presepi) στον κόσμο.

Stufels: Η παλαιότερη συνοικία της πόλης, γεμάτη στενά δρομάκια και ιστορικά κτίρια ανάμεσα στους ποταμούς Isarco και Rienza.

Ωστόσο, η πόλη προσφέρεται και για πολλές δραστηριότητες στη φύση. Ενδεικτικά, το όρος Plose, που είναι προσβάσιμο σε λίγα λεπτά με τελεφερίκ, είναι ιδανικό για σκι και έλκηθρο, αλλά και για πεζοπορία, όπου μπορείτε να απολαύσετε τη θέα στους Δολομίτες. Γενικότερα, αυτή την περίοδο μπορεί κανείς να κάνει πεζοπορία στην ίδια την πόλη όσο και στα γύρω βουνά, καθώς υπάρχουν καλά σηματοδοτημένα και προετοιμασμένα μονοπάτια.

Γαστρονομία δύο χωρών

Όπως είπαμε και παραπάνω, η τοπική κουζίνα έχει γερμανικές και ιταλικές επιρροές. Έτσι, εδώ θα απολαύσετε πιάτα που είναι επηρεασμένα και από τις δύο χώρες. Ενδεικτικά:

Speck: Πρόκειται για τοπικό καπνιστό χοιρινό, συχνά σερβιρισμένο σε πλατό με διάφορα τυριά και σαλάμι.

Knödel: Πρόκειται για παραδοσιακά τυροκομικά ή ψωμένια ντάμπλινγκς, συχνά σερβιρισμένα σε ζωμό ή με ξινολάχανο.

Λευκά Κρασιά: Η κοιλάδα Isarco φημίζεται για τα φρέσκα, αρωματικά λευκά κρασιά της, όπως Sylvaner, Kerner και Grüner Veltliner.

Apfelstrudel (Μηλόπιτα): Το κλασικό αυστριακό γλυκό τοπικής παραγωγής, ιδανικό με μια μπάλα παγωτό ή κρέμα.

Τοπικά Γαλακτοκομικά: Η περιοχή παράγει εξαιρετικές σπεσιαλιτέ τυριών, όπως μοτσαρέλα και ρικότα από το τοπικό γαλακτοκομείο Brixen.

