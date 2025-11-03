Χτισμένος σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, ο Άγιος Γερμανός στις Πρέσπες προσφέρει στους επισκέπτες του μια μοναδική ατμόσφαιρα. Με φόντο τη Μεγάλη Πρέσπα, λιθόστρωτα σοκάκια και εντυπωσιακά βυζαντινά μνημεία, ο πέτρινος αυτός οικισμός που μοιάζει με στολίδι, αποτελεί μια ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να γνωρίσουν την αυθεντική πλευρά της Μακεδονίας.

Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του χωριού είναι η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γερμανού, που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα και αποτελεί ένα μοναδικό θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο. Αξίζει, επίσης, να επισκεφθείτε τον αναπαλαιωμένο παραδοσιακό νερόμυλο, που συναντάται λίγο έξω από το χωριό σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια. Πρόκειται για το μοναδικό από τους 20 που λειτουργούσαν στην περιοχή, ο οποίος έχει αποκατασταθεί πλήρως και αποτελεί ένα από τα δημοφιλή αξιοθέατα το χωριού. Το ισόγειο πέτρινο κτίσμα με την ξύλινη στέγη που δημιουργήθηκε το 1930, έχει κερδίσει βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Στον Άγιο Γερμανό θα βρείτε παραδοσιακά καφενεία και οικογενειακές ταβέρνες, όπου μπορείτε να απολαύσετε τοπικές γεύσεις και την αυθεντική φιλοξενία των κατοίκων. Η φύση γύρω από το χωριό είναι επιβλητική, με δάση από οξιές και έλατα που δημιουργούν μοναδικές διαδρομές για πεζοπορία. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Στάρα με τους μικρούς καταρράκτες, βορειοανατολικά του χωριού. Η θέα από εδώ προς τις λίμνες το καλύτερο φωτογραφικό κλικ που θα αποτυπώσετε κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στο χωριό.

Δείτε τις φωτογραφίες