Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για μια εξόρμηση στην ελληνική ύπαιθρο και στα πανέμορφα χωριά της. Από άκρη σε άκρη στη χώρα θα βρείτε υπέροχα μέρη για λίγες στιγμές χαλάρωσης, μακριά από τη βοή και το άγχος της καθημερινότητας.

Και σίγουρα, ένα από τα μέρη αυτά είναι και η Μηλιά, ο παραδοσιακός οικισμός στην Πίνδο, που σου δίνει την αίσθηση ότι εδώ ο χρόνος έχει σταματήσει. Ανέγγιχτο προς το παρόν από το μαζικό τουρισμό, το χωριό είναι ιδανικό ακόμα και για ημερήσια εξόρμηση από το κοντινό Μέτσοβο, από το οποίο απέχει μόλις 17 χιλιόμετρα.

Η Μηλιά χρονολογείται από τον 16ο αιώνα και αποτελεί κομμάτι της αρχαίας Τυμφαίας. Πολλοί είναι εκείνοι, μάλιστα, που μέχρι σήμερα την αποκαλούν και ως Αμέρου, η ονομασία της στη βλάχικη διάλεκτο. Χτισμένη σε υψόμετρο 1.180 μέτρων, στα όρια Ιωαννίνων–Γρεβενών, στις πλαγιές της βόρειας Πίνδου, αποτελεί ένα από τα πιο ορεινά χωριά του νομού και εντυπωσιάζει τους επισκέπτες με τη γραφικότητα και τη γαλήνη που την χαρακτηρίζουν. Πέτρινα παραδοσιακά σπίτια και καλντερίμια καλούν σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στο χθες.

Από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά στη Μηλιά είναι το γεγονός ότι οι κάτοικοί της βιοπορίζονται αποκλειστικά και μόνο από την τέχνη τους, η οποία δεν είναι άλλη από την επεξεργασία του ξύλου. Οικιακά σκεύη, βαρέλια και διάφορα άλλα χρήσιμα προϊόντα παίρνουν σάρκα και οστά στο εργαστήριο ξυλογλυπτικής της κάθε οικογένειας του χωριού.

Το στοιχείο, ωστόσο, που για πάντα θα θυμούνται οι επισκέπτες του χωριού δεν είναι άλλο από τη βαλσαμωμένη αρκούδα σε μια γυάλινη βιτρίνα στην πλατεία του χωριού. Δεν πρόκειται για κάποιο θήραμα κυνηγιού.

Αντιθέτως, ένας κάτοικος του χωριού την βρήκε τραυματισμένη, αφήνοντας την τελευταία της πνοή την ίδια ημέρα, με αποτέλεσμα το άτυχο ζώο να βαλσαμωθεί από τους κατοίκους και να αποτελεί το δημοφιλέστερο αξιοθέατο του χωριού.