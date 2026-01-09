Ένας ταξιδιωτικός ειδικός αποκάλυψε τις καλύτερες πόλεις για σύντομα ταξίδια (city breaks) για κάθε μήνα του χρόνου, παρουσιάζοντας ένα πλήρες «ημερολόγιο πόλεων» για το 2026, βασισμένο στον καιρό, τα τοπικά δρώμενα και τις προσωπικές του εμπειρίες, όπως αναφέρει η βρετανική daily mail.

Ο Ρομπ, ειδικός στις εμπειρίες ταξιδιών και δημιουργός περιεχομένου στο TikTok με τον λογαριασμό @robonthebeach, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο απαντά σε μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχεται. Όπως λέει, σε εβδομαδιαία βάση τον ρωτούν ποιος είναι ο καλύτερος προορισμός για city break ανάλογα με τον μήνα. Έτσι, αποφάσισε να συγκεντρώσει όλες τις προτάσεις του σε ένα βίντεο, ώστε να μπορεί να το μοιράζεται κάθε φορά που προκύπτει η ίδια ερώτηση.

Για τον Ιανουάριο, ο Ρομπ προτείνει τη Βουδαπέστη στην Ουγγαρία. Παρότι οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ τριών και πέντε βαθμών Κελσίου, θεωρεί ότι αυτό είναι μέρος της γοητείας της πόλης. Τα θερμά λουτρά, η απουσία μεγάλων τουριστικών ροών και οι χαμηλές τιμές στα ξενοδοχεία καθιστούν τη Βουδαπέστη ιδανική επιλογή για την αρχή του χρόνου.

Τον Φεβρουάριο, η πρότασή του είναι η Βενετία στην Ιταλία, χάρη στο διάσημο Καρναβάλι της πόλης. Οι εντυπωσιακές στολές και οι παραδοσιακές βενετσιάνικες μάσκες μεταμορφώνουν την πόλη την περίοδο πριν από τη Σαρακοστή.

Για τον Μάρτιο, ο Ρομπ επιλέγει το Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Με θερμοκρασίες γύρω στους 10 με 12 βαθμούς, την έναρξη της εποχής των τουλιπών και χαμηλότερες τιμές πριν την άφιξη των μαζικών τουριστών, θεωρεί ότι είναι ο ιδανικός μήνας για επίσκεψη.

Τον Απρίλιο, προτείνει την Αθήνα. Τονίζει ότι αυτή είναι εξαιρετική περίοδος για να επισκεφθεί κανείς την Ακρόπολη, πριν από την καλοκαιρινή πολυκοσμία, σε μια πόλη που προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο χάρη στην ιστορία και τα μνημεία της.

Για τον Μάιο, ο Ρομπ χαρακτηρίζει την Κωνσταντινούπολη ως έναν «μαζικά υποτιμημένο» προορισμό. Με ζεστό καιρό και έντονη ζωή, θεωρεί ότι είναι ιδανική επιλογή για την άνοιξη.

Τον Ιούνιο, η επιλογή του είναι η Βοστώνη στις ΗΠΑ, συνδέοντας τον μήνα με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την έντονη ατμόσφαιρα της πόλης, με θερμοκρασίες από 22 έως 26 βαθμούς.

Για τον Ιούλιο, προτείνει την Κρακοβία στην Πολωνία, επαινώντας το χαμηλό κόστος φαγητού και τη γοητευτική παλιά πόλη.

Τον Αύγουστο, η καλύτερη επιλογή είναι το Εδιμβούργο στη Σκωτία, χάρη στη φεστιβαλική περίοδο και το περίφημο Φεστιβάλ Fringe.

Τον Σεπτέμβριο, ο Ρομπ επιλέγει το Μόναχο στη Γερμανία, λόγω του Oktoberfest, με μπυραρίες, ήλιο και ήπιες θερμοκρασίες.

Για τον Οκτώβριο, προτείνει τη Σεβίλλη στην Ισπανία, όπου ο καιρός παραμένει ζεστός, αλλά η πόλη είναι πιο ήσυχη από το καλοκαίρι.

Τον Νοέμβριο, η επιλογή του είναι η Νάπολη στην Ιταλία, την οποία χαρακτηρίζει «wildcard», ενώ τον Δεκέμβριο κλείνει τη χρονιά με την Κολωνία στη Γερμανία, ιδανική για χριστουγεννιάτικες αγορές με φόντο τον επιβλητικό καθεδρικό ναό της πόλης.