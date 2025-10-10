Ενδεχομένως, τη συγκεκριμένη γαλλική πόλη να μην την γνωρίζετε ή τουλάχιστον να μην είναι από τις πρώτες που σας έρχονται στο μυαλό. Κι όμως, το Μετς είναι μια ιστορική πόλη της Γαλλίας, με έναν σπουδαίο πολιτισμό χιλιάδων χρόνων, αλλά και αυτοκρατορικό παρελθόν.

Το Μετς είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Moselle και Seille και είναι η πρωτεύουσα της Λωρραίνης. Εκπέμπει, δε, μία ιδιαίτερη γοητεία και φινέτσα, καθώς φιλοξενεί μια εκθαμβωτική αρχιτεκτονική σύνθεση από κλασικές γαλλικές επαύλεις, τευτονικά γλυπτά και εκλεκτικά αρ νουβό κτίρια στη μεγαλοπρεπή λεωφόρο Foch.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το μεσαιωνικό κέντρο της πόλης, την όμορφη μαρίνα της, την τεχνητή πλαζ της λίμνης Plan d’Eau και φυσικά, να ανακαλύψει τη γερμανική κληρονομιά της στην αριστοκρατική συνοικία Imperial. Η «Πύλη των Γερμανών», άλλωστε, αποτελεί το πιο εμβληματικό αξιοθέατο του Μετς, ενώ πήρε το όνομά της από τους Τεύτονες ιππότες που ίδρυσαν εκεί κοντά ένα νοσοκομείο κατά τον 13ο αιώνα.

Ο κήπος Esplanade σε γαλλικό στυλ, δημιουργήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και αποτελεί σήμερα μια όαση ηρεμίας και χαλάρωσης στο κέντρο της πόλης με θέα στο βουνό Saint Quentin και τη μοντέρνα Place de la République. Το Μετς προσφέρει, επίσης, μια ποικιλία πολιτιστικών αξιοθέατων, όπως γκαλερί τέχνης, μουσεία, θέατρα και μουσικές σκηνές. Μάλιστα, το Κέντρο Pompidou-Metz, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, που στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό κτίριο, διαθέτει μια παγκοσμίου επιπέδου συλλογή σύγχρονης τέχνης.

Το Μετς είναι σε γενικές γραμμές ένας οικονομικός προορισμός, ειδικά σε σύγκριση με τις άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Επίσης, είναι η γενέτειρα του Ιουλίου Βερν και η «πρωτεύουσα της σοκολάτας της Γαλλίας», λόγω της μακράς παράδοσης που έχει στην παρασκευή σοκολάτας.

