Το Πήλιο είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας που δεν γνωρίζει εποχές, αφού όλο τον χρόνο μπορεί κανείς να επισκεφτεί ένα από τα χωριά του και να εντυπωσιαστεί με τις ομορφιές και τις χάρες της κάθε περιόδου.

Και μπορεί τα περισσότερα χωριά του να είναι διάσημα και να συγκεντρώνουν πλήθος επισκεπτών, όμως υπάρχουν κάποια που αντιστέκονται ακόμη στον μαζικό τουρισμό. Κι ένα από αυτά τα χωριά είναι ο Λαύκος, το «κρυφό διαμαντάκι» του βουνού των Κενταύρων με τη μυθική θέα του προς τον Παγασητικό. Εδώ, μάλιστα, θα βρείτε και το παλαιότερο καφενείο στη χώρα.

Ο Λαύκος βρίσκεται σε απόσταση περίπου πενήντα χιλιομέτρων από την πόλη του Βόλου και είναι χτισμένος σε υψόμετρο 310 μέτρων, μέσα σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο, στο νότιο Πήλιο. Για την ονομασία του χωριού υπάρχουν πολλές εκδοχές. Η επικρατέστερη αναφέρει πως προέρχεται από τη λέξη «γλαύκος» που σημαίνει καθαρός, φωτεινός, όπως και ο ορίζοντας του Λαύκου.

Με καλοδιατηρημένα πέτρινα αρχοντικά με όμορφες αυλές, λιθόστρωτα σοκάκια, πέτρινες βρύσες και μια πλατεία σημείο αναφοράς για το χωριό, κερδίζει τις εντυπώσεις. Η καρδιά του χωριού χτυπάει στην πλατεία του, κάτω από τον αιωνόβιο γεροπλάτανο, όπου συναντά κανείς και το παλαιότερο καφενείο της χώρας, εκείνο του Μανώλη Φορλίδα, το οποίο λειτουργεί ασταμάτητα από το 1785. Στον όροφο του καφενείου παλαιότερα λειτουργούσε χάνι, όπου διέμεναν προσωπικότητες όπως ο Παπαδιαμάντης και ο Βάρναλης, ενώ από τα τραπέζια του έχουν περάσει οι Σεφέρης και Δελμούζος.

