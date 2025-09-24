Το Καρπενήσι και τα χωριά γύρω από αυτό είναι ένας κατεξοχήν χειμερινός προορισμός, όμως είναι ιδανική επιλογή και για μια φθινοπωρινή απόδραση. Εξάλλου, αυτή την εποχή η ευρυτανική φύση είναι στα καλύτερά της και αξίζει να την απολαύσετε από κοντά και να χαθείτε στις ομορφιές της.

Από τα πιο όμορφα μέρη της περιοχής είναι αναμφίβολα και τα Φιδάκια, το χωριό με το παράξενο όνομα που αποτελεί πραγματικό ησυχαστήριο. Εξάλλου, και μόνο το γεγονός ότι στον χαρακτηρισμένο παραδοσιακό οικισμό δεν κυκλοφορούν πουθενά αυτοκίνητα, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ θα ζήσετε πραγματικά ήρεμες στιγμές, μακριά από τη φασαρία και την πολυκοσμία.

Τα Φιδάκια (κάποιοι το γράφουν και ως Φειδάκια) απέχουν μόλις 25 χλμ. από το Καρπενήσι, αν και λόγω των πολλών στροφών η διαδρομή διαρκεί περίπου 1 ώρα με το αυτοκίνητο. Παραδομένο στη φύση του ορεινού όγκου της περιοχής, το χωριό αποτελεί ιδανικό προορισμό και για μια φθινοπωρινή απόδραση.

Χτισμένα σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, τα Φιδάκια αποκαλούνται και ως το «μπαλκόνι» της Ευρυτανίας. Εξάλλου, από την όμορφη πλατεία του χωριού βλέπετε την περίφημη λίμνη Κρεμαστών – ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νομού -, ενώ από τη θέση Τσαγκαράλωνα λίγο έξω από το χωριό, απλώνεται μπροστά στα πόδια σας όλο το μεγαλείο της φύσης.

Η βόλτα στα πλακόστρωτα λαβυρινθώδη σοκάκια θα σας ενθουσιάσει σίγουρα, με τα πανέμορφα πετρόκτιστα σπίτια και την ησυχία που επικρατεί παντού. Στην κεντρική πλατεία του οικισμού βρίσκεται και η εκκλησία της Γέννησης της Θεοτόκου. Αν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, υπάρχει μία εύκολη διαδρομή 3 χιλιομέτρων δυτικά του χωριού προς τα «Τσαγκαράλωνα», όπως τα ξέρουν οι ντόπιοι. Το τοπίο είναι καταπράσινο, ενώ θα συναντήσετε και πέτρινα παγκάκια για να πάρετε μια ανάσα και να χαζέψετε τη θέα προς τη Λίμνη Κρεμαστών.

Δείτε τις φωτογραφίες