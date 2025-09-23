Σε απόσταση μόλις 90 χιλιομέτρων από τη Μαδρίτη, θα συναντήσετε μια πανέμορφη πόλη που σας περιμένει για να σας προσφέρει ένα χορταστικό ταξίδι στον χρόνο. Ο λόγος για τη Σεγόβια, της οποίας το όνομα σημαίνει «η πόλη της νίκης».

Η παλιά πόλη της Σεγόβια είναι χτισμένη επάνω σε έναν στενό λόφο και μαζί με το ρωμαϊκό υδραγωγείο αποτελούν από το 1985 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Όμως, το αξιοθέατό της που ξεχωρίζει και αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα σε όλο τον κόσμο, είναι το παραμυθένιο κάστρο της που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα και αποτελούσε κατοικία των βασιλιάδων της Καστίλλης. Το Αλκαζάρ, όπως είναι το όνομά του, αποτέλεσε το πρότυπο για το κάστρο στο κλασικό έργο κινουμένων σχεδίων της Disney του 1937, «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι».

Επίσης, ο επιβλητικός καθεδρικός ναός της πόλης αποτελεί ένα αριστούργημα της Βασκο-Καστιλιανής γοτθικής και αποκαλείται «η κυρία των καθεδρικών». Η Σεγόβια περιβάλλεται από τείχη από τη ρωμαϊκή εποχή, ενώ αναστηλώθηκαν κατά τον 19ο αιώνα. Άλλα σημαντικά αξιοθέατα είναι οι ναοί του Σαν Εστεμπάν, του Σαν Μιγιάν και του Σαν Μαρτίν.

Επίσης, αξίζει να επισκεφτείτε και την εβραϊκή συνοικία της πόλης. Η εβραϊκή κοινότητα έχει ήδη εγκαταλείψει τη Σεγόβια από το 1492, και μέχρι τότε φιλοξενούσε πέντε συναγωγές και σχολεία ραβίνων, τα οποία στην πορεία του χρόνου μετατράπηκαν σε χριστιανικές εκκλησίες και διάφορα κτήρια δημόσιας χρήσης που αποτελούν τη Νέα Γειτονιά (Barrionuevo).

