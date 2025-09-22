Είναι τόσο εντυπωσιακές και όμορφες που μοιάζουν με πίνακα ζωγραφικής. Τρεις λίμνες του εξωτερικού που «κόβουν» την ανάσα και το ταξίδι σε αυτές είναι σίγουρα μια εμπειρία ζωής.

Sørvágsvatn, Νησιά Φερόες

Στα νησιά Φερόες, θα συναντήσετε τη «λίμνη που επιπλέει» σε ένα σκηνικό, άκρως συναρπαστικό και απόκοσμο. Σε ένα τοπίο με ψηλές κι απότομες ακτές δίπλα στη θάλασσα, με τα νερά της λίμνης Sørvágsvatn να χύνονται στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, θα μείνετε απλά με το στόμα ανοιχτό.

Μάλιστα, αυτό που κάνει το όλο σκηνικό ακόμα πιο συναρπαστικό, είναι πως παρατηρώντας την σου δημιουργείται η αίσθηση πως βρίσκεται εκατοντάδες μέτρα ψηλά από τον ωκεανό. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για μια παραίσθηση, αφού η Sørvágsvatn απέχει από την επιφάνεια της θάλασσας, μόλις 27 μέτρα.

Lake Louise, Καναδάς

Μπορεί στον Καναδά, οι καταρράκτες του Νιαγάρα να αποτελούν την απόλυτη ατραξιόν και το πιο πολυδιαφημισμενό μέρος της χώρας, όμως, υπάρχει και η λίμνη Louise. Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά των Βραχωδών Ορέων και εντός του Εθνικού Πάρκου Banff και φημίζεται για τα τιρκουάζ νερά της.

Η λίμνη και γενικότερα το πάρκο – που έχει ανακηρυχτεί από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς – αποτελεί αγαπημένο προορισμό των ταξιδιωτών που θέλουν να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία. H λίμνη Louise τροφοδοτείται από το λιώσιμο των πάγων, ενώ τον χειμώνα μετατρέπεται σε παγοδρόμιο, με τους Καναδούς να την επισκέπτονται για ατελείωτο πατινάζ.

Laguna Colorada, Βολιβία

Εδώ, δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως η φύση σαν άλλος ζωγράφος, έφτιαξε έναν μοναδικό πίνακα. Η Laguna Colorada στη Βολιβία, φωλιασμένη στην καρδιά των Άνδεων, σε υψόμετρο 4.300 μέτρων, είναι απλά εντυπωσιακή.

Πρόκειται για μια ρηχή λίμνη που εντυπωσιάζει με το ιδιαίτερο χρώμα της, ένα έντονο καφεκόκκινο, το οποίο προέρχεται από τα φύκια που ευδοκιμούν στα αλμυρά νερά της. Το σκηνικό έρχεται να απογειώσει η εικόνα με τα φλαμίνγκο που την επισκέπτονται, κυρίως από τον Δεκέμβριο ως τον Απρίλιο.