Η Κόρδοβα δεν είναι από τις πόλεις της Ισπανίας που βάζει κανείς εύκολα στην ταξιδιωτική του λίστα ως μοναδικό προορισμό στη χώρα. Συνήθως, την επιλέγουν για μια μονοήμερη εκδρομή όσοι επισκέπτονται τις γειτονικές Σεβίλλη ή Μάλαγα.

Κι, όμως, η γοητευτική και ηλιόλουστη πόλη της Ανδαλουσίας είναι ένας προορισμός που αξίζει όλη την προσοχή σας και περισσότερες ημέρες για να την ανακαλύψετε. Άλλωστε, κουβαλάει μια μακραίωνη και σημαντική ιστορία και τα απομεινάρια της είναι μέχρι και σήμερα εκεί και σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε, να τα θαυμάσετε από κοντά και να ταξιδέψετε πίσω στον χρόνο.

Η Κόρδοβα βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ στα νότια της χώρας, ιδρύθηκε από τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και κατά το δεύτερο μισό του δεκάτου αιώνα ήταν η πρωτεύουσα του αραβικού χαλιφάτου της Κόρδοβα που διοικούσε σχεδόν όλη την Ιβηρική χερσόνησο.

Σήμερα είναι μια μοντέρνα μικρή πόλη αν και διατηρεί αναλλοίωτο το αραβικό στοιχείο στην αρχιτεκτονική της. Το ιστορικό της κέντρο ανακηρύχθηκε το 1984 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO και η πόλη αποτελεί αμάλγαμα διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς τη Μεθκίτα, ένα από τα πιο σπουδαία οικοδομήματα της Ισπανίας.

Αποτελεί δείγμα «ένωσης» του χριστιανικού με το ισλαμικό στοιχείο, καθώς αποτελούσε αρχαίο μουσουλμανικό τέμενος που χτίστηκε το 785 και μετά την κατάκτηση της πόλης από τους Χριστιανούς τον 13ο αιώνα, μετατράπηκε σε Καθεδρικό ναό. Το μεγάλο εσωτερικό φιλοξενεί ριγέ ασπροκόκκινες αψίδες που στηρίζονται σε αστραφτερούς κίονες.

Η Ρωμαϊκή Γέφυρα χτίστηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αύγουστο και αποτελεί εδώ και σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια τον ευκολότερο δρόμο για να περάσει κάποιος τον ποταμό Γουαδαλκιβίρ και να πάει στο κέντρο της πόλης. Το μεσαιωνικό Αλκαζάρ των Χριστιανών Μοναρχών βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ. Στο Μουσείο Βασανιστηρίων ο επισκέπτης θα δει τον τρόπο με τον οποίο βασανίζονταν οι συλληφθέντες από τον 13ο έως τον 19ο αιώνα.

Η Κόρδοβα θεωρείται η πιο ζεστή πόλη της Ευρώπης και μάλιστα οι κάτοικοί της την αποκαλούν «La Sarten De Europa», δηλαδή «Το τηγάνι της Ευρώπης». Τα καλοκαίρια είναι πολύ ζεστά και ξηρά, ενώ οι χειμώνες είναι ήπιοι και συγκεντρώνουν σχεδόν όλες τις βροχοπτώσεις του χρόνου, πράγμα που οφείλεται στην επιρροή του Ατλαντικού.

Το φθινόπωρο και η άνοιξη θεωρούνται οι ιδανικές εποχές για να επισκεφτεί κανείς την ισπανική πόλη. Επίσης, η εποχή αυτή είναι καλή γιατί η Κόρδοβα δεν κατακλύζεται από ορδές τουριστών, που σημαίνει ότι θα απολαύσετε περισσότερο το ταξίδι σας.