Πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα χωριά του Ζαγορίου, που ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του. Ο λόγος για το Δίλοφο, με τις γραφικές γωνιές, τα πέτρινα καλντερίμια και τα εντυπωσιακά, καλοδιατηρημένα αρχοντικά.

Χτισμένο στις πλαγιές της Τύμφης και σε απόσταση 30 χλμ. από τα Ιωάννινα, το Δίλοφο έχει ανακηρυχθεί και ως παραδοσιακός οικισμός, αποτελώντας δείγμα εξαιρετικής ζαγορίτικης αρχιτεκτονικής. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο χωριό δεν επιτρέπεται, γι’ αυτό και υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο πάρκινγκ στην είσοδό του, όπου οι επισκέπτες αφήνουν τα οχήματά τους.

Τα λιθόστρωτα καλντερίμια και τα εντυπωσιακά αρχοντικά χτισμένα με την παραδοσιακή, τοπική αρχιτεκτονική και αριστοτεχνικά πελεκημένες πέτρες, δημιουργούν την οικιστική εικόνα του χωριού, ενώ λίγο μετά την είσοδο σε αυτό, θα συναντήσετε ένα εντυπωσιακό κτίριο, που δεν είναι άλλο από το αρχοντικό του Λουμίδη.

