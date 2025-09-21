Λίγα πράγματα συγκρίνονται με την αίσθηση του να ανοίγεις την πόρτα ενός ξενοδοχείου και να βρίσκεις μπροστά σου ένα φρεσκοκαθαρισμένο δωμάτιο.

Όμως, πριν αφήσετε τη βαλίτσα στο πάτωμα και βολευτείτε, οι ειδικοί της καθαριότητας αποκαλύπτουν το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα που πρέπει να κάνετε. Ένας απλός έλεγχος μπορεί να σας εξασφαλίσει μια πιο ασφαλή και άνετη διαμονή -και να σας γλιτώσει από δυσάρεστες εκπλήξεις.

Ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε όταν μπαίνετε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, σύμφωνα με το προσωπικό καθαριότητας.

Ξεκινήστε με την ασφάλεια

Πριν από την καθαριότητα, η ασφάλεια πρέπει να είναι η πρώτη σας προτεραιότητα.

«Όταν μπαίνετε για πρώτη φορά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ξεκινήστε με την ασφάλεια», λέει στο Travel + Leisure η Afi Anifrani, διευθύντρια καθαριότητας στο Thompson Savannah. «Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει και κλειδώνει καλά και, αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο, ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά».

Η Mary D’Argenis-Fernandez, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της MDA Hospitality, συνιστά επίσης να ελέγχετε αν οι παρακείμενες πόρτες είναι κλειδωμένες. «Αν το ματάκι έχει κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως κλειστό», λέει. «Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε τον χάρτη των εξόδων κινδύνου στο πίσω μέρος της πόρτας και σημειώστε πού βρίσκονται οι σκάλες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης».

Ελέγξτε τις βασικές λειτουργίες

Αφού ελέγξετε ξανά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του δωματίου σας, βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν σωστά. Η Anifrani συνιστά να ελέγξετε αν «τα βασικά στοιχεία λειτουργούν σωστά -πρίζες, θερμοστάτης, τηλεόραση, είδη μπάνιου και καφετιέρα- ώστε να μην υπάρχουν εκπλήξεις αργότερα».

Άλλα πράγματα που πρέπει να ελέγξετε είναι οι διακόπτες φωτισμού και τα ρολόγια, λέει η Denise Perry, διευθύντρια καθαριότητας ορόφου στο Brenton Hotel στο Newport, Rhode Island. «Επίσης, ανοίξτε τις κουρτίνες ή τα ρολά για να μπει όσο το δυνατόν περισσότερο φως στο δωμάτιο και ρίξτε μια καλή ματιά σε όλο το δωμάτιο», προσθέτει.

Σκουπίστε τα σημεία που αγγίζετε συχνά

Η Anifrani σημειώνει ότι οι περιοχές που αγγίζετε συχνά, όπως τα τηλεχειριστήρια, οι θερμοστάτες και οι καφετιέρες, απολυμαίνονται καθημερινά. Ωστόσο, είναι καλό οι επισκέπτες να προσέχουν αυτά τα σημεία. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, όπως η σύμβουλος της Travel+Leisure A-List Laura Asilis, φροντίζουν πάντα να σκουπίζουν μερικά αντικείμενα, ακόμα και σε πολυτελείς εγκαταστάσεις.

«Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης είναι γνωστό ότι είναι ένα από τα πιο βρώμικα αντικείμενα σε κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου. Αν είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, ένα απολυμαντικό μαντηλάκι θα σας βοηθήσει πολύ», λέει η Asilis. «Οι διακόπτες φωτισμού και τα τηλέφωνα στο κομοδίνο είναι, επίσης, επιφάνειες που αγγίζονται συχνά και δεν καθαρίζονται πάντα σχολαστικά».

Επίσης, σκουπίζει γρήγορα τις λαβές των βρυσών και το κουμπί της τουαλέτας. Αν υπάρχει καναπές ή πολυθρόνα με ύφασμα, συχνά τοποθετεί ένα σάλι ή κασκόλ πάνω τους πριν καθίσει.