Αν είσαι από τους τύπους εκείνους που στις διακοπές τους δεν ψάχνουν για ήσυχα μέρη που προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης, αλλά ψάχνεις να ζήσεις την περιπέτεια, τότε αξίζει να στρέψεις την προσοχή σου προς την Αυστρία.

Εκεί, βρίσκεται το μεσαιωνικό κάστρο Μούσαμ, το οποίο σίγουρα δεν θα σε αφήσει ασυγκίνητο και σίγουρα θα δεις την αδρεναλίνη σου να εκτοξεύεται στα ύψη. Εκτός και αν δεν φοβάσαι τα… φαντάσματα. Το κάστρο βρίσκεται κοντά στο Ούντερνμπεργκ στην κορυφή ενός ρωμαϊκού φρουρίου και χρονολογείται από το 1191.

Στο παρελθόν υπήρξε πεδίο πολλών μαχών, όμως, είναι διαβόητο και για τις τρομακτικές δίκες μαγισσών Ζαουμπερερτζάκλ μεταξύ 1675 και 1690. Αυτές οι δίκες οδήγησαν στην εκτέλεση 139 ατόμων, και το ασυνήθιστο εδώ, είναι πως οι περισσότεροι εκτελεσθέντες ήταν άντρες!

Συγκεκριμένα, εκτελέστηκαν 113 άντρες, εκ των οποίων 39 ήταν παιδιά (μεταξύ 10 και 14 ετών), 53 ήταν έφηβοι και νεαροί ενήλικες (μεταξύ 15 και 21), και 21 άτομα ήταν άγνωστης ηλικίας. Όλοι βασανίστηκαν φρικτά και μετά τους έκαψαν ή τους κρέμασαν.

Μετά τις δίκες των μαγισσών, κατά το τέλος του 18ου αιώνα, επικρατούσε μαζική υστερία εναντίον των… λυκανθρώπων. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής συγκεντρώθηκαν στο κάστρο Μούσαμ και εκτέλεσαν όλους τους ενοίκους του, επειδή πίστευαν ότι τη νύχτα μεταμορφώνονταν σε λύκους. Στη συνέχεια, το κάστρο εγκαταλείφθηκε στην τύχη του μέχρι που ο κόμης Γιόνα Νέπομουκ το αγόρασε το 1886, ξεκινώντας την αναστήλωσή του.

Η συσχέτιση του κάστρου Μούσαμ με όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια και τις ιστορίες, είχε ως αποτέλεσμα σήμερα να θεωρείται ως ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπης. Μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υπάρξει πολλές αναφορές για παραφυσικές δραστηριότητες εντός των τειχών του κάστρου, όπως ότι ακούγονται φωνές στους διαδρόμους και κυκλοφορούν φαντάσματα!