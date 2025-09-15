Μετά από δύο δεκαετίες σχεδιασμού και κατασκευής και έναν προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM) στο Κάιρο -ίσως το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της χώρας από την εποχή των Πυραμίδων της Γκίζας- άνοιξε επιτέλους τις πόρτες του για το κοινό.

Με σχεδόν 50.000 εκθέματα που καλύπτουν περισσότερα από 5.000 χρόνια ιστορίας, το GEM δεν είναι απλώς ένα μουσείο -είναι ένα ταξίδι στον χρόνο, από τις πρώτες προδυναστικές κοινότητες μέχρι τη χρυσή εποχή των Φαραώ και τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Στις αίθουσές του, οι επισκέπτες θα βρουν από μνημειώδη αγάλματα, όπως του Ραμσή Β΄, μέχρι κειμήλια του Τουταγχαμών, βυθιζόμενοι σε μια εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, τέχνη και τεχνολογία.

Μπαίνοντας στο μουσείο, οι επισκέπτες βρίσκονται μπροστά σε ένα άγαλμα του βασιλιά Ραμσή Β΄, ύψους 11 μέτρων και ηλικίας 3.200 ετών, που υψώνεται πάνω από το ηλιόλουστο αίθριο.

Στις 12 γκαλερί που είναι ανοιχτές σήμερα, αριθμημένες διαδρομές ακολουθούν χρονολογικά την ιστορία της Αιγύπτου, από τις προδυναστικές της ρίζες, μέσω του Παλαιού, του Μέσου και του Νέου Βασιλείου, μέχρι την παρακμή της κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Υπάρχουν, επίσης, θεματικές διαδρομές που εξερευνούν τις αρχαίες κοινωνίες και τις πνευματικές πεποιθήσεις μέσω βιντεοεγκαταστάσεων, ηχοτοπίων και εκθέσεων με κειμήλια που περιλαμβάνουν πάπυρους, κρεβάτια από μούμιες και γλυπτές θεότητες.

Μια γκαλερί αφιερωμένη στον βασιλιά Τουταγχαμών, που αναμένεται να ανοίξει στο τέλος του έτους, θα συγκεντρώσει για πρώτη φορά περισσότερα από 6.000 αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων αγγείων, κοσμημάτων και μιας χρυσής ταφικής μάσκας) από την ανακάλυψή τους το 1922 στην Κοιλάδα των Βασιλέων του Λούξορ.

Σε μια άλλη πτέρυγα που θα κάνει το ντεμπούτο της αυτό το χειμώνα, ένα κλιματιζόμενο περίπτερο θα στεγάσει δύο από τις ανακατασκευασμένες ηλιακές βάρκες του βασιλιά Χέοπα, που προορίζονταν να μεταφέρουν τον Φαραώ στη μετά θάνατον ζωή με τον θεό του ήλιου Ρα.

«Η Αίγυπτος ήταν πάντα ένας ξεχωριστός τόπος, αλλά το GEM ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση του Καΐρου ως μία από τις παγκόσμιες πρωτεύουσες του πολιτιστικού τουρισμού», λέει στο Travel + Leisure η Philomena Schurer Merckoll, ξενοδόχος και συνιδρύτρια του ταξιδιωτικού συλλόγου Egypt Beyond, ο οποίος μπορεί να οργανώσει ξεναγήσεις στο μουσείο από ειδικούς. «Μια επίσκεψη στο GEM είναι η ιδανική εισαγωγή στους ναούς και τους θησαυρούς που θα δείτε σε άλλα μέρη της χώρας».

Πέρα από τα αρχαία εκθέματά του, το μουσείο προσφέρει πολλούς άλλους λόγους για να μείνετε. Ένα κατάστημα με αναμνηστικά και συλλογές από τοπικούς σχεδιαστές, όπως αιγυπτιακό βαμβάκι από την Malaika Linens και αξεσουάρ από μαργαριτάρι από την Naïa. Μια μπουτίκ της Kahhal Looms διαθέτει πανέμορφα χειροποίητα χαλιά, ενώ το καφέ Zooba, που σερβίρει αιγυπτιακά κλασικά πιάτα, είναι ένα εξαιρετικό μέρος για μεσημεριανό γεύμα.