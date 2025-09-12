Είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις της Ιταλίας και είναι σίγουρο πως το ταξίδι σε αυτήν θα σας μείνει αξέχαστο. Ο λόγος για το Ορβιέτο της Ούμπρια, που είναι γνωστό και ως η «υπόγεια πόλη», καθώς στα έγκατα της γης του βρίσκεται ένας τεράστιος λαβύρινθος από σήραγγες, σπηλιές, πηγάδια και υπόγεια δωμάτια.

Το μεσαιωνικό Ορβιέτο είναι χτισμένο σ’ έναν πανέμορφο λόφο, με τα ηφαιστιογενή του εδάφη να δίνουν εξαιρετικά λευκά κρασιά, για τα οποία επίσης είναι γνωστό. Είναι μια πανδαισία μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Από τα στοιχεία που επίσης θα σας εντυπωσιάσουν είναι η εκπληκτική τοποθεσία του πάνω σε έναν λόφο που προσφέρει απίστευτη πανοραμική θέα. Η ιστορία της πόλης χρονολογείται από τον πολιτισμό των Ετρούσκων. Τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια της είναι γεμάτα καταστήματα, καφετέριες και εστιατόρια, ενώ σίγουρα το Ορβιέτο είναι το ιδανικό μέρος για να ανακαλύψετε την αυθεντική Ιταλία.

Τι αξίζει να δείτε στο Ορβιέτο

Duomo του Ορβιέτο

Ο καθεδρικός ναός Duomo του Ορβιέτο, γνωστός και ως καθεδρικός ναός της Αγίας Μαρίας της Κοίμησης της Θεοτόκου, είναι ένα αριστούργημα της ιταλικής γοτθικής αρχιτεκτονικής. Η πρόσοψή του εντυπωσιάζει με τη χλιδή και τη λεπτομέρειά της, με περίτεχνα επιχρυσωμένα ψηφιδωτά, γλυπτά και ανάγλυφα που απεικονίζουν βιβλικές σκηνές και μορφές αγίων. Στο εσωτερικό του ναού φιλοξενούνται πολλά σημαντικά έργα τέχνης από την περίοδο της Αναγέννησης.

Το ιστορικό κέντρο

Η βόλτα στα γραφικά σοκάκια, με τα καφέ και τα παραδοσιακά εστιατόρια, τα χρώματα και τα αρώματα θα σας εντυπωσιάσουν. Το κέντρο της πόλης μοιάζει με καρτ ποστάλ και η βόλτα σε αυτό μοιάζει με ένα ταξίδι στον χρόνο.

Torre del Moro (Μαυριτανικός Πύργος)

Πρόκειται για μία επιβλητική μεσαιωνική κατασκευή και σημαντικό ορόσημο της πόλης με ιστορική αξία. Χτισμένος τον 13ο αιώνα, ο πύργος έχει ύψος 47 μέτρα και προσφέρει εκπληκτική πανοραμική θέα του ιστορικού κέντρου του Ορβιέτο και του γύρω τοπίου της Ουμβρίας. Είναι γνωστός και ως Πύργος του Πάπα και χρησιμοποιήθηκε τόσο ως παρατηρητήριο όσο και για να προβάλλει την επιρροή και τη δύναμη των ευγενών οικογενειών της εποχής.

Μουσείο Claudio Faina

Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο του Ορβιέτο στο Palazzo Faina και είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία της Ιταλίας, φιλοξενώντας μία εξαιρετική συλλογή ετρουσκικών και ρωμαϊκών αντικειμένων που συλλέχθηκαν από την οικογένεια Faina κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης αρχαία νομίσματα, όπλα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, παρέχοντας μια πλήρη εικόνα της ιστορίας και της ανάπτυξης αυτών των κοινωνιών.

Η υπόγεια πόλη

Το Ορβιέτο είναι γνωστό ως η «υπόγεια πόλη» της Ιταλίας, η οποία περιλαμβάνει πηγάδια και δεξαμενές, αλλά και σπηλιές, γκαλερί, καταφύγια, λατομεία και κελάρια κρασιού (με τους πέτρινους χώρους που προσφέρουν φυσικό έλεγχο θερμοκρασίας), όλα χτισμένα χωρίς συγκεκριμένη ρυμοτομία σε διάφορα επίπεδα, που συνδέονταν μεταξύ τους με λαβυρινθώδεις σήραγγες. Συνολικά, περίπου 1.200 κατασκευές δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό του βράχου κάτω από το Ορβιέτο, ωστόσο, λόγω των κυρίως υλικοτεχνικών και συχνά στρατηγικών σκοπών τους, καθώς και του γεγονότος ότι πρόκειται ως επί το πλείστον για ιδιωτικές ιδιοκτησίες, το υπόγειο τμήμα της ιταλικής πόλης παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άγνωστο. Ωστόσο, μια κατολίσθηση στη δεκαετία του 1970 οδήγησε στην «ανακάλυψη» αυτού του υπόγειου δικτύου, προσελκύοντας ακαδημαϊκές μελέτες και τελικά ένα μικρό μέρος του έγινε επισκέψιμο για το κοινό από τη δεκαετία του 1990.