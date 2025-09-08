Για να γίνει μια γέφυρα παγκοσμίως αναγνωρίσιμη χρειάζεται συνήθως χρόνος και ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Οι πιο γνωστές -όπως η Golden Gate, η Sydney Harbour ή η Tower Bridge- έχουν κερδίσει τη φήμη τους επειδή είναι εντυπωσιακά μεγάλες, ιδιαίτερα ψηλές ή απλώς εμβληματικές.

Στην καρδιά της Κίνας, η εντυπωσιακή Huajiang Canyon Bridge συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία μαζί και είναι έτοιμη να κατακτήσει τον παγκόσμιο χάρτη των θαυμάτων της μηχανικής.

Με ύψος 625 μέτρων και μήκος 2,9 χλμ., η νέα γέφυρα της επαρχίας Guizhou δεν αποτελεί απλώς ένα έργο-ορόσημο για τις οδικές μεταφορές, αλλά και έναν συναρπαστικό προορισμό για τους λάτρεις της περιπέτειας και των ακραίων εμπειριών.

Από bungee jumping πάνω από το φαράγγι, μέχρι βόλτες σε γυάλινο διάδρομο με πανοραμική θέα, η γέφυρα υπόσχεται να συνδυάσει τεχνολογία και τουρισμό με τρόπο που κόβει την ανάσα.

Όπως αναφέρει το Time Out, η κατασκευή της ξεκίνησε μόλις πριν από τρία χρόνια και, παρά το τεράστιο μέγεθος του έργου, η γέφυρα είναι ήδη έτοιμη να υποδεχθεί τους πρώτους οδηγούς. Το εγχείρημα είναι πραγματικά εντυπωσιακό: η Huajiang Canyon Bridge ενώνει δύο βουνά στην επαρχία Guizhou, εκτείνεται σε μήκος 2,9 χιλιομέτρων και κατέχει ήδη δύο παγκόσμια ρεκόρ -το ένα για τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δύο πύργων σε ορεινή γέφυρα και το άλλο για το μεγαλύτερο ύψος γέφυρας στον κόσμο.

Με ύψος 625 μέτρων από το έδαφος, η Huajiang Canyon Bridge αφήνει μακράν πίσω της το μέχρι πρότινος ρεκόρ του Millau Viaduct στη νότια Γαλλία, που φτάνει μόλις τα 343 μέτρα.

Και αν κάποιος θελήσει να αμφισβητήσει την πρωτιά της Κίνας με μια ακόμη ψηλότερη κατασκευή, θα χρειαστεί σίγουρα πολύ περισσότερο από τρία χρόνια για να τη φέρει εις πέρας!

Ένας ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph ότι «σε άλλα μέρη του κόσμου, ένα έργο αυτής της κλίμακας θα χρειαζόταν συνήθως πέντε έως δέκα χρόνια από την έναρξη των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωσή του», προσθέτοντας ότι διάφοροι «περιβαλλοντικοί, πολιτικοί και λογιστικοί παράγοντες» θα μπορούσαν να εμποδίσουν ακόμη και την κατασκευή του. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρειάστηκε ο ίδιος χρόνος για να ολοκληρωθεί σχεδόν μια παράκαμψη αυτοκινητόδρομου.

Αν και πρόκειται για ένα εκπληκτικό επίτευγμα της μηχανικής, δεν θα αποτελεί μεγάλη έκπληξη για τους κατοίκους της περιοχής Guizhou, όπου βρίσκεται ήδη σχεδόν το ήμισυ των 100 ψηλότερων γεφυρών του πλανήτη.

Όταν λειτουργήσει πλήρως αργότερα μέσα στον μήνα, η γέφυρα θα μετατρέπει μια διαδρομή που μέχρι τώρα διαρκούσε μία ώρα σε μόλις 90 δευτερόλεπτα. Κι όσοι θελήσουν να μείνουν λίγο παραπάνω, θα έχουν στη διάθεσή τους καφέ, μπαρ, γυάλινη πεζογέφυρα και ακόμη και bungee jumping για μια εμπειρία στο φαράγγι που κόβει την ανάσα.

Η γέφυρα θα δοθεί αρχικά στην κυκλοφορία για τα αυτοκίνητα, ενώ οι τουριστικές δραστηριότητες και οι υπόλοιπες παροχές θα προστεθούν σταδιακά στη συνέχεια.