Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο θεός Απόλλωνας εμφάνισε την Ανάφη (το όνομά της σημαίνει αυτό ακριβώς, το νησί που «ανεφάνη»), μέσα από τα μανιασμένα κύματα, όταν οι Αργοναύτες κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους από την Κολχίδα έπεσαν σε τρικυμία και ζήτησαν τη βοήθειά του. Ο Απόλλωνας ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις τους και τους έστειλε φως σαν κεραυνό, αποκαλύπτοντας έτσι το νησί και σώζοντάς τους. Ο θεός λατρευόταν έκτοτε στο νησί, όπου έχτισαν και ιερό προς τιμήν του, τα ερείπια του οποίου σώζονται σήμερα σε μεγάλη έκταση και αποτελούν μέρος της Μονής της Παναγίας της Χρυσοσκαλίτισσας.

Αυτός, λοιπόν, είναι ο μύθος που κρύβεται πίσω από το πανέμορφο αυτό κυκλαδίτικο νησί, με την άγρια, σχεδόν απόκοσμη ομορφιά και τον μποέμ χαρακτήρα, που δεν αφήνει κανέναν επισκέπτη ασυγκίνητο. Και δεν είναι τυχαίο ότι την Ανάφη επιλέγουν ως προορισμό όσοι προτιμούν εναλλακτικές και ήσυχες διακοπές, μακριά από τον πολύ κόσμο και τον κοσμοπολίτικο αέρα των υπόλοιπων νησιών των Κυκλάδων, όπως η κοντινή της Σαντορίνη.

Η Χώρα είναι ένας παραδοσιακός κυκλαδίτικος οικισμός, με λευκά θολωτά μονόχωρα σπίτια. Στενά σοκάκια διαπερνούν κάθε γωνιά της, που οδηγούν στο Ενετικό Κάστρο, τον αρχικό πυρήνα και την καρδιά του χωριού. Οι παραλίες του νησιού «μοιράζονται» στο νότιο και το βόρειο μέρος της και ανάλογα με την τοποθεσία τους έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Αμμώδεις και απάνεμες στο νότιο, όπως οι Κλεισίδι, Ρούκουνας, Μέγας Ποταμός, Μοναστήρι, βραχώδεις και με λιγότερο κόσμο στον βορρά. Οι παραλίες της λόγω του παρθένου κι εξωτικού χαρακτήρα τους, προσελκύουν, επίσης, τους λάτρεις του ερημικού τοπίου και του γυμνισμού.

Στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού και 22 χλμ. από τη Χώρα, δεσπόζει ο Κάλαμος, ένας επιβλητικός ασβεστολιθικός βράχος ύψους 460 μ. και ο δεύτερος μεγαλύτερος μονόλιθος της Μεσογείου, μετά το Γιβραλτάρ. Εκεί βρίσκεται η Μονή της Παναγιάς της Καλαμιώτισσας, που χρονολογείται από το 1715. Αποτελεί το εντυπωσιακότερο φυσικό αξιοθέατο του νησιού και προσελκύει τους λάτρεις της αναρρίχησης. Σύμφωνα με τις τοπικές λαϊκές δοξασίες, καθώς τον πλησιάζεις, νιώθεις κάτι να σε βαραίνει.

