Κρυμμένο στις πλαγιές της οροσειράς Tramuntana, το Fornalutx θεωρείται -όχι άδικα- ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ισπανίας. Το χωριό ξεχωρίζει για την αυθεντική μεσαιωνική του γοητεία, τα στενά λιθόστρωτα δρομάκια και τα πετρόχτιστα σπίτια με τις χαρακτηριστικές κόκκινες σκεπές.

Το Fornalutx, που συχνά αναφέρεται ως το «ομορφότερο χωριό της Ισπανίας», βρίσκεται στη Μαγιόρκα, στις Βαλεαρίδες Νήσους, και η ιστορία του χρονολογείται πάνω από 1.000 χρόνια.

«Το Fornalutx είναι ένα μικρό χωριό στα βουνά Tramuntana που έχει μια γοητεία από άλλο κόσμο. Γραφικά μονοπάτια με λιθόστρωτα δρομάκια οδηγούν ανάμεσα σε εκπληκτικές ασβεστολιθικές κατασκευές που αποπνέουν γοητεία», λέει η Julia B. Pirrung, ιδρύτρια της Jetset World Travel και μέλος του Travel Advisory Board του Travel + Leisure. «Η τοποθεσία βρίσκεται στην είσοδο αρχαίων προσκυνηματικών διαδρομών, οπότε είναι ιδανική για να εξερευνήσετε την περιοχή με τα πόδια».

Περπατώντας στα στενά, ο επισκέπτης συναντά παραδοσιακές πλατείες, σκιερές αυλές με πορτοκαλιές και λεμονιές, αλλά και μικρά καφέ που σερβίρουν τοπικές λιχουδιές. Η ατμόσφαιρα παραμένει σχεδόν ανέγγιχτη από τον μαζικό τουρισμό, προσφέροντας μια εμπειρία αυθεντική και ήσυχη.

Η τοποθεσία του Fornalutx, στην είσοδο αρχαίων προσκυνηματικών διαδρομών, το καθιστά ιδανικό ορμητήριο για πεζοπορίες και εξερεύνηση της περιοχής. Το χωριό έχει μάλιστα βραβευτεί επανειλημμένα για τη διατήρηση της παραδοσιακής του αρχιτεκτονικής, αποτελώντας ζωντανό παράδειγμα σεβασμού στην ιστορία και την τοπική ταυτότητα.

Δεν είναι τυχαίο που πολλοί ταξιδιώτες -αλλά και ειδικοί στον χώρο του τουρισμού- το χαρακτηρίζουν ως «χωριό βγαλμένο από καρτ ποστάλ».

Το Fornalutx συνδυάζει την παράδοση με την απόλυτη γαλήνη, κάνοντάς το ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από τις πολυσύχναστες ακτές της Μαγιόρκα.