Πρόκειται για μία από τις διασημότερες, πιο εντυπωσιακές και σίγουρα απόκοσμες παραλίες σε όλη την Ελλάδα. Ο λόγος για τα Μαύρα Βόλια στη Χίο, που προσελκύουν κάθε χρόνο αμέτρητους επισκέπτες που καταφτάνουν μέχρι εδώ για να απολαύσουν τις πιο ξεχωριστές βουτιές της ζωής τους, αλλά και να δουν από κοντά αυτό το σπάνιας ομορφιάς τοπίο.

Η παραλία βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού και μόλις λίγα λεπτά μακριά από το γραφικό ψαροχώρι Εμπορειό. Αν και είναι γνωστή με την ονομασία Μαύρα Βόλια, οι Χιώτες την αποκαλούν και Μαύρο Γιαλό. Αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι τα μαύρα βότσαλά της (ή βόλια), που δημιουργήθηκαν μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ψάρωνας, στο οποίο και οφείλει την άγρια και τόσο συναρπαστική όψη της. Ωστόσο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα πάρετε μαζί σας, καθώς η απομάκρυνσή τους από την παραλία απαγορεύεται ρητά επειδή θα αλλοιώσει το μοναδικό τοπίο.

Τα Μαύρα Βόλια είναι στην πραγματικότητα όχι μία παραλία αλλά τρεις, η μία δίπλα στην άλλη, τρεις διαδοχικοί όρμοι με σκούρα νερά και πίσω απότομα ψηλά βουνά, να στέκουν αγέρωχα και επιβλητικά στην πλάτη του επισκέπτη. Το κολύμπι στο σεληνιακό τούτο τοπίο θα σας μείνει σίγουρα αξέχαστο. Όπως αξέχαστο θα σας μείνει και το ηλιοβασίλεμα, με τα απίστευτα χρώματα που «λούζουν» την παραλία, προσφέροντας μία υπέροχη εμπειρία.

