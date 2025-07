Η Aluma Hotels & Resorts εγκαινίασε το πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton, σηματοδοτώντας την πρώτη της επένδυση στην ελληνική αγορά και ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή της επέκταση.

Ιδιοκτησίας του καταξιωμένου Isrotel Group, το Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton αποτελεί το ξενοδοχείο-ναυαρχίδα της Aluma στην Αθήνα, φέρνοντας στη ζωή τη φιλοσοφία του brand: “Hospitality as a Way of Light”.

Το Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λυκούργου 18 και Σωκράτους 34 και δεσπόζει ως ένα αρχιτεκτονικό στολίδι εννέα ορόφων, διαθέτοντας 215 κομψά διαμορφωμένα δωμάτια και σουίτες. Το ξενοδοχείο προσφέρει έναν αρμονικό συνδυασμό σύγχρονης πολυτέλειας και αυθεντικού αθηναϊκού χαρακτήρα, απευθυνόμενο τόσο σε ταξιδιώτες αναψυχής όσο και σε επαγγελματίες που αναζητούν εξαιρετική εξυπηρέτηση και αξέχαστες εμπειρίες.

«Το Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton ενσαρκώνει την ουσία της δέσμευσης της Aluma για αυθεντική και ουσιαστική φιλοξενία», δήλωσε ο Ιωάννης Ζιάκος, Γενικός Διευθυντής του Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton. «Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου οι επισκέπτες αισθάνονται πραγματικά ευπρόσδεκτοι και αναζωογονημένοι — έναν τόπο όπου κάθε λεπτομέρεια αποπνέει φροντίδα, εκλέπτυνση και τη ζωντανή ενέργεια της Αθήνας».

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια ποικιλία ανέσεων εντός του ξενοδοχείου, όπως:

Δύο ξεχωριστά εστιατόρια: το πρώτο στον ισόγειο χώρο και το δεύτερο στην ταράτσα, προσφέροντας πανοραμική θέα στον αστικό ορίζοντα και την Ακρόπολη.

Πισίνα και μπαρ στον τελευταίο όροφο (rooftop), ιδανικά για χαλάρωση με μοναδικά κοκτέιλ και επιλεγμένα μενού εμπνευσμένα από τοπικές και διεθνείς γεύσεις.

Ευρύχωροι χώροι εκδηλώσεων και συνεδρίων, που περιλαμβάνουν μια υπερσύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας έως 70 ατόμων, ιδανική για μικρές συνεδριάσεις, επιχειρηματικές συναντήσεις και κοινωνικές συγκεντρώσεις.

Αποκλειστικοί χώροι συναντήσεων για μικρότερες επαγγελματικές ανάγκες.

Πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και πολυτελές χώρο ευεξίας, προσφέροντας αναζωογόνηση και χαλάρωση σε ένα κομψό περιβάλλον.

Δωρεάν ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi) σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.

Ιδανικά τοποθετημένο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton προσφέρει στους επισκέπτες εύκολη πρόσβαση σε σημαντικά αξιοθέατα όπως η Πλατεία Ομονοίας, η οδός Πειραιώς, καθώς και οι ζωντανές γειτονιές στο Μοναστηράκι και στο Ψυρρή, πλούσιες σε πολιτισμό, πολύχρωμες αγορές και νυχτερινή ζωή.

ΤοAdia Aluma Athens Curio Collection by Hilton συμμετέχει στο Hilton Honors®, το βραβευμένο πρόγραμμα πιστότητας πελατών που καλύπτει 18 ξενοδοχειακά brands του ομίλου Hilton. Τα μέλη του Hilton Honors που πραγματοποιούν κρατήσεις απευθείας μέσω των προτιμώμενων καναλιών της Hilton απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια, όπως ευέλικτες επιλογές πληρωμής, εκπτώσεις για τα μέλη και βολικά ψηφιακά εργαλεία, όπως mobile check-in, επιλογή δωματίου και πρόσβαση με Ψηφιακό Κλειδί.