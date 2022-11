Το Vodafone TV παρουσιάζει το ανανεωμένο πρόγραμμα του Νοεμβρίου με συγκλονιστικούς τίτλους HBO και Disney+, ντοκιμαντέρ και αφιερώματα, με μόλις 6,90 ευρώ το μήνα, και τον πρώτο μήνα δωρεάν ή εντελώς δωρεάν με τα προγράμματα Triple Play FIBER 100 και 200, ώστε όλοι έχουν πρόσβαση σε αμέτρητες επιλογές και αποκλειστική πρόσβαση σε ολόκληρο τον κατάλογο HBO, αλλά και τον μοναδικό κατάλογο Disney+.

Αυτόν τον Νοέμβριο το Vodafone TV φέρνει τον David Beckham στο “Save Our Squad” που επιστρέφει στην παλιά του γειτονιά, αποκλειστικά στο Disney+. Ενώ, η Cara Delevigne εξερευνά στο “Planet Sex” εκείνα που όλοι ήθελαν να ρωτήσουν και τώρα μπορούν να μάθουν, μόνο στο HBO.

Παράλληλα, ο Scott Calvin μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στη δουλειά ως Άγιος Βασίλης σκέφτεται να αποσυρθεί, ενώ την ίδια στιγμή ανοίγεται ένας νέος κόσμο φαντασίας με το “Willow” μόνο στο Disney+. Δεν θα μπορούσε να λείψει βέβαια και ένα αφιέρωμα σε προσωπικές ιστορίες και αφηγήσεις που συγκλονίζουν με ντοκιμαντέρ πρώτης γραμμής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠO TO DISNEY+

“THE SANTA CLAUSSES”

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες δουλεύοντας ως Άγιος Βασίλης, η μαγεία του Scott Calvin αρχίζει να ξεθωριάζει. Καθώς αγωνίζεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς, ο Scott ​​ανακαλύπτει μια νέα ρήτρα που τον αναγκάζει να ξανασκεφτεί τον ρόλο του ως Άγιο Βασίλη και ως πατέρα. Μετάδοση από 16/11.

“WILLOW”

Ο Willow, ο θρυλικός μάγος, επιστρέφει σε μια νέα σειρά που διαδραματίζεται πολλά χρόνια μετά τα γεγονότα της αρχικής ταινίας και οδηγεί μια ομάδα ακατάλληλων ηρώων σε μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης μέσα σε έναν κόσμο πέρα ​​από κάθε φαντασία. Μετάδοση από 30/11.

“DISENCHANTED”

Η ζωντανή μουσική κωμωδία, το “Disenchanted“, συνέχεια της εισπρακτικής επιτυχίας της Disney “Enchanted“, περιλαμβάνει το αρχικό καστ από την συγκινητική ιστορία της αξιαγάπητης, απελπιστικά ρομαντικής κοπέλας, Ζιζέλ από τον παραμυθένιο κόσμο της Ανταλασίας, η οποία τελικά βρήκε τον πρίγκιπά της, Ρόμπερτ Φίλιπ, δικηγόρο διαζυγίων, στο βασίλειο της Νέας Υόρκης. Μετάδοση από 18/11.

“SAVE OUR SQUAD WITH DAVID BECKHAM”

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ επιστρέφει σπίτι. Για μια ολόκληρη σεζόν, ο Ντέιβιντ εντάσσεται στην ομάδα του Ανατολικού Λονδίνου, Westward Boys, μια ομάδα που παίζει στο πρωτάθλημα όπου όλα ξεκίνησαν για εκείνον, την Echo Premier League. Η Westward δεν έχει κερδίσει κανένα παιχνίδι όλη τη σεζόν και ο κίνδυνος υποβιβασμού από το πρωτάθλημα είναι μεγάλος. Ο Ντέιβιντ έχει ένα έργο-μαμούθ στα χέρια του. Θα μπορέσει να σώσει την ομάδα τους; Μετάδοση από 9/11.

“LIMITLESS WITH CHRIS HEMSWORTH”

Ο Κρις είναι έχει μια αποστολή: να ζήσει καλύτερα και περισσότερο. Με τη βοήθεια κορυφαίων επιστημόνων, αναλαμβάνει έξι επικές προκλήσεις για να δοκιμάσει το μυαλό και το σώμα στο μέγιστο. Μετάδοση από 16/11.

“ZOOTROPOLIS+”

Το κοινό επιστρέφει στη μητρόπολη των θηλαστικών για να βουτήξει βαθύτερα στη ζωή πολλών συναρπαστικών κατοίκων. Μετάδοση από 9/11.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΕ Α’ΕΝΙΚΟ

Προσωπικές ιστορίες, αφηγήσεις που συγκλονίζουν, λέξεις που μπαίνουν στη σειρά και φτιάχνουν την πιο ευφάνταστη μυθοπλασία, μυστικά πίσω από την κλειδαρότρυπα. Το Vodafone TV φέρνει τον Νοέμβριο, ένα αφιέρωμα σε ‘Α’ Ενικό’ όπου πρωταγωνιστές γίνονται άνθρωποι που μοιάζουν με το κοινό τους ή που θα ήθελαν να μοιάσουν. Με τα: ​ Planet Sex with Cara Delevigne, Phoenix Rising, The Coronation, Sesame Street: 50 Years of Sunny Days, George Carlin’s American Dream, How to John Wilson, Obama: In Pursuit of a More Perfect Union, Allen & Farrow, Real Time with Bill Maher​ και πολλά άλλα.

ΣΕIΡΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΟΥ ΚΑΘΗΛΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΗΒΟ

“HOUSE OF THE DRAGON”

Το “House of the Dragon”, το πρίκουελ του “Game of Thrones”, έφτασε στο τέλος του! Τοποθετημένο 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του “Game of Thrones”, αφηγείται την ιστορία της βασιλείας House Targaryen και ο Νοέμβριος είναι ο κατάλληλος μήνας για ένα ανελέητο binge-watching όλου του πρώτου κύκλου.

“PENNYWORTH”

Πίσω στα 60s, ο Άλμπερτ Πένιγουορθ συνεργάζεται με τον Μπρους Γουέιν. Ναι, ο πιστός υπηρέτης του Μπάτμαν και η πραγματική του ιστορία έρχεται με τον τρίτο του κύκλο και το “Pennyworth” ζωντανεύει ξανά μια άλλη, πολύ μυστηριώδης εποχή.

“AVENUE 5”

Ο σώζων εαυτόν σωθήτω. Ο Ράιαν Κλαρκ επιστρέφει για να σώσει ξανά το διαστημόπλοιο – ή αεροπλάνο, όπως θέλετε πείτε το – που πασχίζει να γυρίσει στη γη. Ο δεύτερος κύκλος με τον απολαυστικό Χιού Λόρι είναι εδώ. Όλα αυτά στο “Avenue 5“.​

“THE WHITE LOTUS”

Πολυβραβευμένο και πολυαναμενόμενο, το “The White Lotus” επιστρέφει για έναν δεύτερο κύκλο, με ακόμα πιο φρενήρεις ρυθμούς, κι ότι ήθελε προκύψει.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ

«ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ»

Ένας από τους top εκτελεστές στο Μαϊάμι, ανακαλύπτει πως η femme fatale αφεντικίνα του εμπλέκεται σε κύκλωμα cybersex trafficking . Αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα για να σώσει ένα νεαρό κορίτσι που έχει πέσει στα δίκτυα της εγκληματικής οργάνωσης για την οποία δούλευε και ο ίδιος μέχρι τότε. Κοινώς, ο Αντόνιο Μπαντέρας και το «Συνδικάτο» του στην Θεσσαλονίκη.

“SPENCER”

Ο Πάμπλο Λαραίν, ο βιογράφος σκηνοθέτης της “Jackie”, του Pablo “Neruda” και του Τονυ Μανέρο, εστιάζει αυτή τη φορά στην υπαρξιακή κρίση της πριγκίπισσας Νταϊάνα στα Χριστούγεννα του 1991, καθώς σκέφτεται να χωρίσει τον πρίγκιπα Κάρολο και να εγκαταλείψει τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Οσκαρική ερμηνεία της Κρίστεν Στιούαρτ και ένα “Spencer” που τρέχει με ιλιγγιώδεις ταχύτητες.

«ΕΛΒΙΣ»

Ένα πλούσιο μουσικό έπος, μία καθηλωτική αναπαράσταση διαφορετικών εποχών, ένα συγκινητικό μουσικό ταξίδι με ανατριχιαστικά σημαντικούς σταθμούς, ένας εντυπωσιακός φόρος τιμής στον άνθρωπο-ορόσημο που άλλαξε τους όρους του θεάματος στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Κοινώς, ο «Έλβις» δια χειρός Μπαζ Λούρμαν είναι ένα οπτικό παραμύθι.

“PLANET SEX”

Στο “Planet Sex” η Cara Delevingne εξερευνά την ανθρώπινη σεξουαλικότητα και τα σκοτεινά, αλλά και τα φωτεινά της μονοπάτια, εξετάζοντας ζητήματα όπως οι σχέσεις, η πορνογραφία, η απόλαυση, ο ρομαντισμός, η ηδονή και το πάθος.

“LEAGUE OF SUPERPETS”

Ο Κρυπτό ο Σούπερ-Σκύλος και ο Σούπερμαν είναι αχώριστοι, μοιράζονται τις ίδιες υπερδυνάμεις και μάχονται δίπλα δίπλα ενάντια στο έγκλημα του Metropolis. Ωστόσο, ο Krypto πρέπει να κυριαρχήσει στις δικές του δυνάμεις για μια αποστολή διάσωσης όταν ο Superman πέσει θύμα απαγωγής. Αυτό και πολλά περισσότερα είναι το “DC League of Superpets“.​

NETFLIX & AMAZON PRIME

Μέσα από τις εφαρμογές του, το Vodafone TV παρέχει πρόσβαση σε Netflix και Amazon Prime. Το Netflix φέρνει το “WEDNESDAY” με πρωταγωνίστρια την Jenna Ortega στον ομώνυμο ρόλο, μαζί με την Catherine Zeta-Jones, τον Luis Guzman και την Christina Ricci, μια σειρά σχεδόν θρίλερ που καταγράφει τα χρόνια της Wednesday Addams ως φοιτήτριας στη Ακαδημία της Nevermore.. Παράλληλα, στο Amazon Prime, το “THE WEEL OF TIME”, βασισμένο στη σειρά βιβλίων του Ρόμπερτ Τζόρνταν, διαδραματίζεται σε έναν κόσμο μαγείας, που μόνο κάποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ειδική μεταχείριση και σε προνόμια, η Moiraine διασταυρώνεται με πέντε νεαρά αγόρια και κορίτσια. Αυτό πυροδοτεί ένα επικίνδυνο ταξίδι που εκτείνεται σε όλο τον (γνωστό και άγνωστο) κόσμο. ​

EN VERSION

The warmest November with favorite content on Vodafone TV

Vodafone TV presents the renewed November schedule with stirring HBO and Disney+ titles, documentaries and specials, for just €6.90 per month, and the first month free or completely free with the TriplePlayFIBER100 and 200 plans, so everyone has access to countless options and exclusive access to the entire HBO catalog, as well as the unique Disney+ catalog.

This November Vodafone TV brings David Beckham back to his old neighborhood in ‘Save Our Squad’ while Cara Delevigne explores in ‘Planet Sex’ what everyone wanted to ask and now can find out. As Christmas approaches, Santa is looking for a replacement on “The Santa Clauses,” while Disney+ opens up new fantasy worlds. Of course, a tribute to personal stories and shocking narratives with first-line documentaries could not be missing.

SPECIAL CONTENT FROM DISNEY+

“THE SANTA CLAUSSES”

Scott Calvin is about to turn 65, and realizing he can’t be Santa Claus forever, he sets out to find a suitable replacement in the new Disney+ miniseries “The Santa Clauses,” which will put you in the Christmas mood.

“WELCOME TO CHIPPENDALES”

“Welcome to CHIPPENDALES” tells the outrageous story of Somen “Steve” Banerjee, an Indian immigrant who became the unlikely founder of the world’s largest male stripper empire – and who, of course, stopped at nothing to get to the top. Broadcast from 22/11.

“WILLOW”

An aspiring wizard from Nelwyn and a little girl who was meant to unite the kingdoms and who together destroyed an evil queen and banished the forces of darkness and who now live in a magical world where wizards, trolls and other mystical creatures’ flourish. Broadcast from 30/11.

“Disenchanted”

Giselle, the good-natured princess from the fairy-tale Andalusia who was “exiled” to Manhattan, finding her real prince in the person of the lawyer Robert Philip, returns 15 years later with her husband and their teenage daughter. Basically, Amy Adams is getting back into real life and has Maya Rudolph for company. Broadcast 24/11.

“SAVE OUR SQUAD”

David Beckham is joining forces with the Westward Boys, a group of under-14 footballers based in East London who are in desperate need of help. Westwards are in danger of relegation and David needs to draw on all his years of experience. This documentary follows his path to glory. Broadcast from 11/16.

“LIMITLESS WITH CHRIS HEMSWORTH”

A different way to a better and longer life: from body wear and strength, to resilience and reading the body and memory, but also the reminder of mortality, “Limitless with Chris Hemsworth” is what everyone are looking for.

“ZOOTOPIA+”

“Zootopia+” dives deeper into the lives of some of Zootopia’s most beloved characters, including Fru Fru, the talented Gazelle and the lazy, surprise-filled Flash.

TRIBUTE: STORIES IN FIRST PERSON

Personal stories, shocking narratives, words that line up to make the most imaginative fiction, secrets behind the keyhole. Vodafone TV brings in November, a tribute to “First Person” where the protagonists are people who look like their audience or who they would like to look like. With: Planet Sex with Cara Delevigne, Phoenix Rising, The Coronation, Sesame Street: 50 Years of Sunny Days, George Carlin’s American Dream, How to John Wilson, Obama: In Pursuit of a More Perfect Union, Allen & Farrow, Real Time with Bill Maher and more.

SERIES AND DOCUMENTARIES FOR HBO

“HOUSE OF THE DRAGON”

Το “House of the Dragon”, το πρίκουελ του “Game of Thrones”, έφτασε στο τέλος του! Τοποθετημένο 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του “Game of Thrones”, αφηγείται την ιστορία της βασιλείας House Targaryen και ο Νοέμβριος είναι ο κατάλληλος μήνας για ένα ανελέητο binge-watching όλου του πρώτου κύκλου.

“PENNYWORTH”

Πίσω στα 60s, ο Άλμπερτ Πένιγουορθ συνεργάζεται με τον Μπρους Γουέιν. Ναι, ο πιστός υπηρέτης του Μπάτμαν και η πραγματική του ιστορία έρχεται με τον τρίτο του κύκλο και το “Pennyworth” ζωντανεύει ξανά μια άλλη, πολύ μυστηριώδης εποχή.

“AVENUE 5”

Ο σώζων εαυτόν σωθήτω. Ο Ράιαν Κλαρκ επιστρέφει για να σώσει ξανά το διαστημόπλοιο – ή αεροπλάνο, όπως θέλετε πείτε το – που πασχίζει να γυρίσει στη γη. Ο δεύτερος κύκλος με τον απολαυστικό Χιού Λόρι είναι εδώ. Όλα αυτά στο “Avenue 5“.​

“THE WHITE LOTUS”

Πολυβραβευμένο και πολυαναμενόμενο, το “The White Lotus” επιστρέφει για έναν δεύτερο κύκλο, με ακόμα πιο φρενήρεις ρυθμούς, κι ότι ήθελε προκύψει.

CONTENT NO ONE SHOULD MISS

«ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ»

Ένας από τους top εκτελεστές στο Μαϊάμι, ανακαλύπτει πως η femme fatale αφεντικίνα του εμπλέκεται σε κύκλωμα cybersex trafficking . Αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα για να σώσει ένα νεαρό κορίτσι που έχει πέσει στα δίκτυα της εγκληματικής οργάνωσης για την οποία δούλευε και ο ίδιος μέχρι τότε. Κοινώς, ο Αντόνιο Μπαντέρας και το «Συνδικάτο» του στην Θεσσαλονίκη

“SPENCER”

Ο Πάμπλο Λαραίν, ο βιογράφος σκηνοθέτης της “Jackie”, του Pablo “Neruda” και του Τονυ Μανέρο, εστιάζει αυτή τη φορά στην υπαρξιακή κρίση της πριγκίπισσας Νταϊάνα στα Χριστούγεννα του 1991, καθώς σκέφτεται να χωρίσει τον πρίγκιπα Κάρολο και να εγκαταλείψει τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Οσκαρική ερμηνεία της Κρίστεν Στιούαρτ και ένα “Spencer” που τρέχει με ιλιγγιώδεις ταχύτητες.

«ΕΛΒΙΣ»

Ένα πλούσιο μουσικό έπος, μία καθηλωτική αναπαράσταση διαφορετικών εποχών, ένα συγκινητικό μουσικό ταξίδι με ανατριχιαστικά σημαντικούς σταθμούς, ένας εντυπωσιακός φόρος τιμής στον άνθρωπο-ορόσημο που άλλαξε τους όρους του θεάματος στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Κοινώς, ο «Έλβις» δια χειρός Μπαζ Λούρμαν είναι ένα οπτικό παραμύθι.

“PLANET SEX”

Στο “Planet Sex” η Cara Delevingne εξερευνά την ανθρώπινη σεξουαλικότητα και τα σκοτεινά, αλλά και τα φωτεινά της μονοπάτια, εξετάζοντας ζητήματα όπως οι σχέσεις, η πορνογραφία, η απόλαυση, ο ρομαντισμός, η ηδονή και το πάθος.

“LEAGUE OF SUPERPETS”

Ο Κρυπτό ο Σούπερ-Σκύλος και ο Σούπερμαν είναι αχώριστοι, μοιράζονται τις ίδιες υπερδυνάμεις και μάχονται δίπλα δίπλα ενάντια στο έγκλημα του Metropolis. Ωστόσο, ο Krypto πρέπει να κυριαρχήσει στις δικές του δυνάμεις για μια αποστολή διάσωσης όταν ο Superman πέσει θύμα απαγωγής. Αυτό και πολλά περισσότερα είναι το “DC League of Superpets“.​

NETFLIX & AMAZON PRIME

Μέσα από τις εφαρμογές του, το Vodafone TV παρέχει πρόσβαση σε Netflix και Amazon Prime. Το Netflix φέρνει το “WEDNESDAY” με πρωταγωνίστρια την Jenna Ortega στον ομώνυμο ρόλο, μαζί με την Catherine Zeta-Jones, τον Luis Guzman και την Christina Ricci, μια σειρά σχεδόν θρίλερ που καταγράφει τα χρόνια της Wednesday Addams ως φοιτήτριας στη Ακαδημία της Nevermore.. Παράλληλα, στο Amazon Prime, το “THE WEEL OF TIME”, βασισμένο στη σειρά βιβλίων του Ρόμπερτ Τζόρνταν, διαδραματίζεται σε έναν κόσμο μαγείας, που μόνο κάποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ειδική μεταχείριση και σε προνόμια, η Moiraine διασταυρώνεται με πέντε νεαρά αγόρια και κορίτσια. Αυτό πυροδοτεί ένα επικίνδυνο ταξίδι που εκτείνεται σε όλο τον (γνωστό και άγνωστο) κόσμο. ​