Η Ηuawei, προμηθευτής Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT), συμμετείχε στο 5th InvestGR Forum 2022: A New Greece Emerges, το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος στις 13 Ιουλίου στο Grand Hyatt Athens με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου της χώρας, στελεχών ελληνικών και ξένων εταιρειών, ακαδημαϊκών και ειδικών του κλάδου.

Με τη συμμετοχή της στο 5th InvestGR Forum 2022, η Ηuawei ανέδειξε τη σημασία και τον ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εξέλιξη και ανάπτυξη. O κ. Νίκος Λάζαρης, Διευθύνων Σύμβουλος Huawei Ελλάδος συμμετείχε στο δεύτερο πάνελ Enabling Green Investments and Sustainability: the way forward, The view of a Greek international Company στο οποίο συζητήθηκαν οι προοπτικές των Πράσινων Επενδύσεων και η Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και πως μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων ειδικότερα στις παρούσες περιστάσεις με τις αβεβαιότητες, αλλά και τις ευκαιρίες, που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

Ο κ. Ν. Λάζαρης, Διευθύνων Σύμβουλος Huawei Ελλάδος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στην Huawei Ελλάδος, με συνέργειες και την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών, δεσμευόμαστε στην παροχή προϊόντων και λύσεων ψηφιακής ενέργειας. Με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με καινοτόμες λύσεις, υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τους συνεργάτες και πελάτες μας στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων και στηρίζουμε ενεργά τον φιλόδοξο στόχο της χώρας μας για μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2030».