Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα του EuroBasket 2025, η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ιταλία στο κλείσιμο του τουρνουά Ακρόπολις. Ένα ματς που αναμένεται να αποτελέσει πρόβα τζενεράλε για τις δύο ομάδες, οι οποίες θα συναντηθούν εκ νέου στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Η Ιταλία έρχεται από την πρώτη της ήττα στην προετοιμασία, κόντρα στη Λετονία, ενώ η Εθνική μετρά τρεις νίκες και δύο ήττες, δείχνοντας σταδιακή βελτίωση ενόψει του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος επιστρέφει στη δράση για πρώτη φορά στα φιλικά, έχοντας ξεπεράσει το μυικό πρόβλημα που τον κράτησε εκτός. Αντίθετα, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου παραμένουν εκτός, με τον κόουτς Λημνιάτη να έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες για το αποψινό παιχνίδι:

Οι 13 διαθέσιμοι παίκτες με την Ιταλία

Κώστας Παπανικολάου

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Θανάσης Αντετοκούνμπο

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Δημήτρης Κατσίβελης

Νίκος Χουγκάζ

Βαγγέλης Ζούγρης

Αλέξανδρος Σαμοντουροβ