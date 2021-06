Κυκλοφόρησε χωρίς καμία προειδοποίηση το demo για το νέο Pro Evolution Soccer, με την Konami να ολοκληρώνει την έκπληξη βγάζοντας την beta έκδοση με άλλο όνομα.

Το « New Football Game» είναι διαθέσιμο σε PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, και Xbox Series X|S, ενώ δεν απαιτείται κάποια συνδρομή Xbox Live Gold ή PlayStation Plus για να το κατεβάσετε.

Το demo σας επιτρέπει να παίξετε μόνο αγώνα online και να επιλέξετε μία εκ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν Μονάχου, Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα.

Το PES 2022 «τρέχει» με την Unreal Engine και μόλις παίξετε έστω και λίγο -ειδικά σε κονσόλες νέας γενιάς- θα δείτε τρομερή διαφορά στο gameplay, στα γραφικά και γενικά σε όλο το παιχνίδι.

Το demo θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις 8 Ιουλίου, προκειμένου να το κατεβάσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Ρίξτε μία πρώτη ματιά στο PES 2022 για το PS5: